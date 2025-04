Existuje JEDEN druh farby, ktorú by ste si NIKDY nemali dávať do spálne, radí odborníčka: Inak nezaspíte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pri množstve odtieňov, ktoré sú na trhu, môže byť hľadanie dokonalej farby pre každú miestnosť ohromujúcou výzvou. Šéfka interiérového dizajnu v spoločnosti Lick Paint, Tash Bradleyová, pre denník Mirror podarila, aké farebné odtiene by ste mali použiť v spálni. „Vyhla by som sa všetkému, čo má vysokú sýtosť, teda takmer najčistejšiu formu farby v najjasnejšom odtieni. Napríklad jasná fuksiová ružová vyzerá skvele na malej ploche,“ uviedla. Odborníčka vysvetlila, že takýto odtieň dodá energiu, ale miestnosť zaliata žiarivou farbou by možno vyzerala dobre iba na jednej fotke na Instagrame. „Potom sa stane, že sa vám príliš zvýši tepová frekvencia. Nadmerne by vás to stimulovalo a vy by ste si povedali: 'Nemôžem tu spať. Je to príliš veľa.'“

Uviedla, že ak ste fanúšikom ružovej farby, nemusíte sa jej vyhnúť úplne. V skutočnosti totiž môže byť výber správneho odtieňa ideálny pri vytváraní relaxačného prostredia na spanie. „Ak by sme to zjemnili a pridali jemnejší, zemitejší ružový odtieň, náhle by to malo opačný efekt. Takže farby, ktorým by sme sa mali vyhnúť, sú vysoko nasýtené, ktoré majú veľkú energiu,“ vysvetlila. „Jasná červená je jednou z nich. Vyzerá krásne ako malý akcent, ale nie na stenách. Vyhla by som sa aj jasnej, krikľavej zelenej s pridaním žltej, ako aj žiarivo žltej alebo oranžovej. Všetky tieto farby budú pôsobiť príliš silno na zmysly. Zelenej farbe sa vaše oko nemusí prispôsobovať, je naozaj chladná, takže je to vlastne veľmi pokojná farba. Ak by ste zvolili svetlú, zemitú zelenú, bolo by to neuveriteľné. Takýto odtieň vytvára jedno z najlepších upokojujúcich prostredí.“

Hoci Tash radí, aby sa ľudia vyhýbali niektorým farbám v určitých miestnostiach kvôli ich vplyvu na mozog, pri výbere odtieňov v domácnostiach je rovnako dôležité nájsť tie, ktoré sa vám páčia. „Snažím sa povzbudiť ľudí, aby našli odtiene, ktoré milujú a rozprávajú ich príbeh. Nechcem, aby sa obmedzovali do konkrétneho štýlu. Povedala by som, že pred dvoma až tromi rokmi to bolo veľmi jasné. Buď ste mali moderný alebo eklektický štýl, alebo ste mali radi tradičný stredoveký štýl. Teraz môžete mať akýkoľvek, aký chcete. Čokoľvek milujete, môžeme to priniesť,“ povedala. „Vec, ktorá všetko spája, je farebná paleta. Ak si vyberiete farby, ktoré osobne milujete a máte s nimi spojenie, vydržia skúšku času.“