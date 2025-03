Bezpečnostná kamera v krčme zachytila MRAZIVÉ vyčíňanie ducha: VIDEO Lietajúcich pohárov vydesilo ľudí!

(Zdroj: TikTok/thefox_hounds22)

LONDÝN - V anglickej krčme The Fox & Hounds v Eckingtone údajne straší duch menom Paul, ktorého existenciu potvrdili aj zábery z bezpečnostných kamier. Personál i hostia sú svedkami zvláštnych javov – lietajúce poháre, samovoľne zapínajúce sa sušiče rúk a tajomné zvuky. Skutočne ide o nadprirodzený úkaz alebo len náhodné nehody?

Personál krčmy The Fox & Hounds v anglickom meste Eckington tvrdí, že ich podnik už roky obýva duch, ktorého familiárne nazvali Paul. Pravidelne im dáva o sebe vedieť – poháre samé padajú zo stojanov, pivné tácky lietajú po miestnosti a sušiče rúk sa zapínajú, aj keď sú vypnuté. Najnovšie dôkazy o jeho „aktivite“ zachytila bezpečnostná kamera, ktorej zábery sa stali virálnymi na TikToku, kde nazbierali viac ako 250 000 zhliadnutí. Sian Smithová, manažérka krčmy, tvrdí, že duch im už nepripadá desivý, skôr sa stal súčasťou ich bežného života. „Nazvali sme ho Paul, lebo nám to pomáha cítiť sa lepšie,“ vysvetľuje pre denník Daily Mail. „Dejú sa tu zvláštne veci, ale už sme si na ne zvykli. Berieme to skôr ako zábavu.“

Jedna z posledných epizód zahŕňala pád pohára o 8:15 ráno, keď v podniku nikto nebol. „Ďalší pohár odletel popoludní – nikto sa ho nedotkol, no jednoducho sa zrútil na zem,“ dodáva Smithová. Personál sa dokonca pokúsil ducha vyprovokovať. „V piatok večer sme s prenajímateľom povedali: ‚Dlho sme nemali žiadne strašenie.‘ A na druhý deň ráno sa obraz na stene doslova rozletel, akoby hovoril: ‚Neboj sa, stále som tu,‘“ opisuje manažérka. Paul sa podľa všetkého najviac zaujíma o sušič rúk na pánskych toaletách. „Nezáleží na dennej dobe ani na tom, či sú toalety prázdne. Sušiče rúk sa zapínajú a bežia nepretržite. Dokonca sme vybrali poistky, ale nič sa nezmenilo,“ tvrdí Smithová.

Paul tiež obľubuje hádzanie pivných tácok zo schodov do pivnice, ktoré zamestnanci každé ráno nachádzajú porozhadzované po podniku. Upratovačka si zase sťažuje na pocit, že ju niekto sleduje, a občas v zrkadle zahliadne postavu, ktorá tam v skutočnosti nie je. Diváci virálneho videa okamžite zaplavili komentáre vlastnými skúsenosťami. Bývalý zamestnanec krčmy napísal: „Pracoval som tu pred Covidom. Stále som počul kroky smerujúce do pivnice, hoci tam nikto nebol.“ Jeden zo štamgastov zase tvrdí: „S otcom sme sa tu minulý týždeň rozprávali o duchovi. Pred rokmi bol svedkom toho, ako niekoľko drinkov samo od seba preletelo cez bar.“

Samozrejme, objavili sa aj skeptici. Niektorí tvrdia, že poháre padajú kvôli vibráciám spôsobeným chôdzou personálu či premávkou vonku. „Namiesto toho, aby ste verili na duchov, skúste sa zamyslieť nad fyzikou,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší s iróniou dodal: „Predstavte si, že ste dospelý a stále veríte na duchov len preto, že existuje gravitácia.“ Či už ide o nadprirodzené javy alebo len sériu zvláštnych náhod, krčma The Fox & Hounds si vďaka záhadnému Paulovi získala pozornosť celého internetu.