VIDEO z kriketového klubu vydesilo ľudí: Pozrite, čo sa vznáša uprostred miestnosti!

(Zdroj: Facebook/Clevedon Cricket Club)

Kriketový klub v anglickom prímorskom meste Clevedon sa obrátil na svojich priaznivcov na Facebooku s nezvyčajnou prosbou o pomoc: „Toto je naozaj zvláštne! Náš predseda skontroloval záznamy z bezpečnostných kamier po tom, čo v klubovni prestala fungovať Wi-Fi. Na záberoch sa však objavila akási guľovitá postava, ktorá sa vznášala vo vzduchu. Má na to niekto vysvetlenie?“ Jeden z komentujúcich naznačil, že by mohlo ísť o odraz svetla z baterky prichádzajúceho zvonku. Klub na to reagoval s poznámkou, že tento jav bol viditeľný približne 20 minút, a viacerí si myslia, že by mohlo ísť o pavúka na šošovke kamery.

Iný komentujúci vtipne navrhol, či by to nemohla byť veverička. Ďalší zas ironicky poznamenal, že klub zrejme prestal podávať liehoviny. Nikto však neprišiel s jednoznačnou odpoveďou na to, čo kamera v klube v skutočnosti zachytila a mnohí sa obávajú, že ide o paranormálny jav. Kriketový klub Clevedon nie je jediným miestom, ktoré má údajne nadprirodzený rozmer. V meste Bath je podnik The Fairfield Arms, o ktorom sa tvrdí, že ho obýva neviditeľný duch s averziou voči zákazníkom sediacim pri jednom konkrétnom stole, informuje denník Gloucestershire Live.

Bez ohľadu na to, či ide o pohár sektu, pollitrový pohár piva alebo čokoľvek iné, predmety sa podľa svedkov jednoducho zosúvajú zo stola. Chris, jeden z pracovníkov podniku, poznamenal, že neustále musia nahrádzať rozliate nápoje. Duch sa prejavil aj počas natáčania minuloročného videa, v ktorom zamestnanci predstavovali halloweensku výzdobu podniku. Počas nakrúcania spadol záves a balíček arašidov sa zosunul z baru. Táto udalosť vyvolala otázky, prečo sa to stalo práve vtedy.