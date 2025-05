Dámy, delíte sa o TÚTO bežnú vec s druhými? Lekár varuje: Môžete skončiť paralyzované! DESIVÝ príbeh pacientky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď si Jo Gilchristová v roku 2015 požičala od kamarátky Join štetec na make-up, netušila, že sa jej krátko po jeho použití úplne zmení život. Join mala totiž stafylokoka, čiže bakteriálnu infekciu, ktorá sa lieči antibiotikami. Baktéria sa dostala do krvného obehu Jo cez malú ranu na tvári. Nanešťastie, v tomto prípade išlo o kmeň známy ako meticilín-rezistentný zlatý stafylokok (MRSA). A práve ten je odolný voči liekom. To spôsobilo, že matka zostala pripútaná na invalidný vozík. „Prešiel mi okolo tela, do chrbtice a pomaly mi zaškrtil miechu. V jednej fáze som si myslela, že zomriem a pomaly som zomierala,“ povedala pre portál nine.com.au. Ležala vraj na operačnom sále, pozerala na svetlá, hyperventilovala a lekárskemu personálu hovorila: „Mám dvojročné dieťa, ktoré ma potrebuje, som všetko, čo má.“

Spomína si na to ako na jeden z najťažších okamihov, akými kedy prešla. Jo strávila v nemocnici päť mesiacov a dokázala sa postaviť späť na nohy iba vďaka intenzívnemu rehabilitačnému programu. „Našla som neuveriteľné miesto s názvom Making Strides. Niekedy učia ľudí, ako znovu chodiť alebo urobiť prvé kroky, alebo ako sa stať nezávislejšími pri poranení miechy,“ povedala. V jej prípade mala vraj neuveriteľné šťastie, že dokázala hýbať nohami. „Dostať sa z invalidného vozíka k behu, to je jednoducho neuveriteľné. Nikdy som si nemyslela, že je to možné, najmä keď vám povedia: 'Už nebudeš chodiť, už to nedokážeš'.“

Singapurský lekár Samuel Choudhury zdieľal Joinin príbeh na Instagrame, kde podrobne opísal riziká požičiavania osobných predmetov. „Stále sa to môže stať každému. Povedzte nie MRSA a nepožičiavajte si štetce na make-up,“ povedal lekár.