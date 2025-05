Na tomto svetadiele sa šíri záhadná choroba: Úrady hlásia už 31 obetí, TOTO sú hlavné príznaky!

(Zdroj: Getty Images)

Rodina 40-ročného Evana Browna informovala, že ich manžel, otec a brat podľahol tejto zákernej chorobe aj napriek tomu, že bol predtým zdravý, informuje britské Metro. Do nemocnice bol prevezený so zlyhávaním viacerých orgánov a sepsou. „Keď vieme, čím sme si prešli a máme okolo seba toľko ľudí, ktorých úmrtie môjho manžela zasiahlo, bojím sa o ďalšiu populáciu, pretože je zrejmé, že sa to deje v našej oblasti,“ informovala manželka.

Choroba sa prenáša kontaktom s pôdou, čo sťažujú aj pretrvávajúce dažde a zosuvy pôdy. Baktérie, ktoré sú v pôde sa dostanú na povrch a tropický cyklón Alfred, ktorý zúril v Austrálii ich šírenie iba zhoršil. Úrady dokonca zverejnili mapu, kde sa táto nebezpečná baktéria najviac šíri. Človek sa môže nakaziť po tom, čo sa mu do rany dostane nebezpečná baktéria, pitím kontaminovanej vody, no dokonca stačí aj vdýchnutie baktérie po silnom daždi.

Ochorenie, ktoré spôsobuje nebezpečná baktéria sa vyskytuje najmä na týchto miestach (Zdroj: Metro.co.uk)

Najviac prípadov hlásia z oblastí Torres a Cape, North West, Cairns, Hinterland a Townsville. V týchto oblastiach sa počet prípadov zvýšil o neuveriteľných 400 až 600%. Melioidóza sa prejavuje spočiatku ako bežná infekcia, no postupne sa stav začína zhoršovať. Ak pacienti podcenia liečbu antibiotikami, môžu skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Najviac ohrozenou skupinou ľudí sú obyvatelia postihnutých oblastí, osoby so slabou imunitou, či deti. Nakaziť sa však môžu aj domáce zvieratá.