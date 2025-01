Toto je najviac podceňovaná sexuálna praktika! Odborníčky radia: Je najvyšší čas vrátiť ju späť do spální!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Sexuálni terapeuti sa zhodujú, že ručná stimulácia je často prehliadaná, no môže byť kľúčom k obnove vášne vo vzťahu. Odporúčajú ju nielen ako predohru, ale aj ako hlavnú sexuálnu aktivitu, ktorá prináša intenzívny pôžitok pre oboch partnerov.

Odborníčky upozorňujú na jednoduchý spôsob, ako oživiť intímny život partnerov, ktorí čelia kríze. Sexuálna terapeutka Vanessa Marinová pre magazín Woman's Health odporúča návrat k praktikám, ktoré mnohí možno nezažili od tínedžerských čias, a tvrdí, že ručná stimulácia býva v dospelých vzťahoch často prehliadaná, hoci môže byť prínosná pre intimitu páru. Sexuálna terapeutka Holly Richmondová zdôrazňuje, že ručná stimulácia nemusí byť len predohrou, ale môže byť aj hlavným sexuálnym zážitkom. Podľa nej sa sex vyvíja s každým zážitkom, a preto by ručná stimulácia mohla byť aj skvelým spôsobom, ako si vychutnať sex na konci alebo ako predohru k orálnemu sexu či pohlavnému styku.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci ponúkli niekoľko tipov na vylepšenie tejto praktiky, ako napríklad pozorovanie partnera pri masturbácii a následné napodobnenie jeho pohybov, čo môže byť užitočné pri zdokonaľovaní techniky. Odborníci ďalej odporúčajú, aby partner pred vami masturboval, čo vám pomôže pochopiť, akým spôsobom sa dotýka svojho tela a akú rýchlosť či pohyb si užíva. Tento zážitok môže byť vzrušujúci aj pre vás.

Marinová radí začať s jemným uchopením a postupne zvyšovať tlak. Dôležité je aj nadviazanie očného kontaktu, ktorý vytvára ešte silnejšie spojenie medzi partnermi. „Pri ručnej stimulácii je tiež dobré nechať partnera pozerať sa do zrkadla, kde si môže užívať pohľad na seba aj na vás,“ uviedla Richmondová. Podľa jej slov mnoho ľudí vzrušuje, keď sledujú samých seba pri sexe, no často sa o to boja požiadať.