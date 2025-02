Páni, doprajte svojej polovičke nezabudnuteľný valentínsky sex: Odborníčka prezradila, ako na to!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Samozvaná expertka na vzťahy a moderátorka podcastu upozornila na najčastejšie chyby, ktorých sa muži dopúšťajú v spálni. Ponúkla tiež rady, ako si vylepšiť zručnosti pred blížiacim sa Valentínom. Dvadsaťosemročná Ana Nellová trávi svoje dni diskusiami na túto citlivú tému so svojimi fanúšikmi a ďalšími tvorcami obsahu, pričom často zdieľa ich príbehy vo svojom podcaste What’s Her. Pri príležitosti sviatku zamilovaných sa rozhodla poskytnúť tipy všetkým mužom, ktorí chcú svoju partnerku očariť aj za dverami spálne. Zaujímavé je, že prvý tip sa netýka samotnej spálne. „Ak chcete ženu naladiť na správnu vlnu, musíte sa snažiť už predtým, než vôbec dôjde na intímne chvíle,“ vysvetľuje modelka, píše denník Daily Star.

„To znamená naplánovať poriadne rande, dávať jej komplimenty a prejavovať pozornosť drobnými gestami, ako je napríklad podržanie dverí. Byť gentlemanom a ukázať, že vám na nej skutočne záleží – to je ten správny recept na vášeň,“ dodáva. Modelka odporúča aj hravé flirtovanie počas večere: „Jemne sa dotknite jej líca, ramena alebo kolena a dajte jej najavo, aká je krásna. A nezabudnite sa vhodne obliecť – ak prídete v teplákoch, na romantiku môžete rovno zabudnúť.“ Podľa Nellovej je kľúčom k lepšiemu intímnemu zážitku venovať pozornosť správnym miestam. „Muži by sa mali viac sústrediť na klitoris. Možno to znie ako samozrejmosť, ale boli by ste prekvapení, koľko žien sa mi sťažuje, že partneri nevedia, čo robiť,“ vysvetľuje.

Dodáva tiež, že správna technika je rozhodujúca. „Nerobte to príliš drsne,“ upozorňuje. Ana zdôrazňuje, že je dôležité používať konzistentný pohyb a všímať si reakcie partnerky počas sexu. Ak sa žena rozhodne, že radšej bude zameraná na potešenie partnera, je to signál, že niečo nie je v poriadku. Pre zlepšenie sexuálneho zážitku odporúča, aby muži zvážili zavedenie sexuálnych pomôcok, ale predtým by mali s partnerkou komunikovať. Na záver dodala, že zlý sex sa zvyčajne vyskytuje vtedy, keď partneri nepočúvajú jeden druhého.