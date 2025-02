Odborníčky varujú pred obľúbenými Disney rozprávkami: TOTO učia vaše deti! Niektoré detaily možno ušli aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN – Disney princezné sú súčasťou detstva mnohých generácií, no čoraz viac odborníkov upozorňuje na negatívne vplyvy, ktoré tieto filmy môžu mať na formovanie vzorcov správania a očakávaní u detí. Od nereálnych predstáv o láske až po zobrazenie pasivity žien, rozprávky ako Popoluška, Snehulienka alebo Kráska a zviera ponúkajú nejedno znepokojujúce posolstvo o ženách a vzťahoch.

Disney princezné sa v poslednej dobe ocitli pod silnou paľbou kritiky. Herečka Keira Knightleyová nedávno prezradila, že zakázala svojej trojročnej dcére Edie pozerať filmy ako Popoluška a Malá morská víla, pretože podľa nej neukazujú silnú stránku ženy. Neskôr sa k tejto téme pridala aj Kristen Bellová, ktorá prepožičala hlas princeznej Anne v modernej Disney rozprávke Ľadové kráľovstvo. Majú teda Disney princezné skutočne zlý vplyv na deti? K tejto otázke sa pre denník The Sun vyjadrila odborníčka Victoria Cannová, lektorka na Katedre humanitných vied, a Laura Coffey-Gloverová, lektorka lingvistiky so špecializáciou na gender a sexualitu na Nottingham Trent University.

Snehulienka (1937) – Rivalita medzi ženami a konvenčné štandardy krásy

V prvom Disney filme o princeznách Snehulienka zaspí po tom, čo zje otrávené jablko od zlej macochy. Po tom, čo ju princ pobozká, sa prebudí a zosobášia sa. Cannová upozorňuje, že príbeh sa zameriava skôr na žiarlivosť staršej ženy na mladšiu a vytvára obraz o rivalite medzi ženami. Zároveň poukazuje na to, že hoci sa Snehulienka zamiluje do krásneho princa, trpaslíci nikdy nie sú považovaní za jej možných partnerov kvôli ich vzhľadu. Cannová tvrdí, že Snehulienka tiež šíri negatívne posolstvá o úlohách žien v spoločnosti. Jej jediná užitočná úloha je podľa nej varenie a upratovanie pre trpaslíkov. Coffey-Gloverová zase považuje Snehulienku za prvú z mnohých princezien, ktoré vytvárajú nereálne očakávania pre malé dievčatá. Podľa nej sú princezné vykreslené ako bezmocné postavy, ktoré pasívne čakajú, kým ich niekto zachráni. Tieto posolstvá údajne mladým dievčatám ukazujú, že ich hodnota v živote spočíva v atraktívnosti, nie v ich dosiahnutých úspechoch.

(Zdroj: Profimedia)

Kráska a zviera (1991) – Podporuje domáce násilie

Klasický príbeh Krásky a zvieraťa zobrazuje princa, ktorý bol premenený na zlostné zviera a drží Belle v jeho zámku výmenou za to, že prepustí jej otca. Postupne sa do seba zamilujú a jej oddanosť ho premení späť na princa. Cannová tvrdí, že tento film nesie najznepokojivejšie posolstvo zo všetkých Disneyho rozprávok. Podľa nej ide o typický prípad Stockholmského syndrómu, kde obeť začína mať city k svojmu väzniteľovi, aby si zabezpečila prežitie. Rozprávka tiež vysiela nebezpečnú myšlienku, že ak žena vydrží dostatočne dlho, môže zmeniť násilného partnera. Na konci, keď sa zviera premení na krásneho princa, sa vytvára dojem, že ak je už atraktívny, nemôže byť nebezpečný alebo násilný.

(Zdroj: Profimedia)

Šípková Ruženka (1959) – Podporuje anorexiu

V tomto príbehu je princezná prekliata závistlivou staršou ženskou postavou, ktorá sa chce pomstiť za to, že ju nepozvali na krst. Kliatba spôsobí, že princezná upadne do hlbokého spánku po tom, čo sa pichne do prsta na kolovrátku. Na jej prebudenie je potrebný bozk od princa. Film vytvára nerealistické očakávania o láske a vzťahoch, kde prevláda myšlienka, že nájdenie pravej lásky vedie k dokonalému šťastnému koncu. Okrem toho, princezná Aurora je vykreslená s minimálnym dialógom, čo ju robí viac objektom obdivu než postavou s hĺbkou. Jej extrémne tenké telo, najmä extrémne úzky pás, ešte viac podporuje nerealistické štandardy krásy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť sebavedomie mladých dievčat. Rozprávka tiež pokračuje v téme pasívnych ženských postáv, keďže Aurora je pobozkaná počas spánku, čo vyvoláva otázky o súhlase a normalizuje predstavu, že muži majú nárok na telo žien.

(Zdroj: Profimedia)

Malá morská víla (1989) – Žena obetuje všetko pre muža

V príbehu morskej víly sa Ariel, ktorá sa zamiluje do princa Erica, rozhodne uzavrieť dohodu s morskou čarodejnicou Ursulou. Za cenu svojho hlasu a výmeny chvosta za ľudské nohy sa pokúša získať lásku muža. Film prezentuje nebezpečný odkaz, že je v poriadku obetovať rodinu, zmeniť telo a vzdať sa vlastného hlasu, aby získala muža. Ursula, čarodejnica, je stereotypne zobrazovaná ako staršia a menej atraktívna postava, čo tiež podporuje myšlienku, že osamelá žena musí byť nešťastná a závistlivá. Tento príbeh vysiela signál, že manželstvo je dôležitejšie než osobné ciele a nezávislosť ženy.

(Zdroj: Profimedia)

Popoluška (1950) – Podporuje zlatokopky

Popoluška je nútená slúžiť svojej krutej nevlastnej matke a jej žiarlivým, menej atraktívnym dcéram. Aby sa mohla zúčastniť bálu, jej víla-krstná mama ju premení na princeznú na jednu noc. V nádherných šatách očarí princa, ale keď sa ponáhľa domov pred polnocou, stratí svoju sklenenú črievičku. Keď princ zistí, že je jediná žena v kráľovstve, ktorej črievička sedí na nohe, zosobášia sa. Film vysiela odkaz, že ak je dievča dostatočne krásne, bohatý muž sa doň zamiluje a ponúkne jej luxus. Dôraz je kladený najmä na výzor – predtým, než mala Popoluška krásne šaty, bola neviditeľná. Film zároveň stereotypne zobrazuje všetky nevlastné matky ako zlé a desivé postavy, čo môže šíriť škodlivé správy pre deti, najmä v čase, keď čoraz menej detí žije v tradičných rodinách.