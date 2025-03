Túžite po dieťatku mužského pohlavia? Matematička odhalila zaujímavý TRIK: Stačí mať sex v tomto období!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Neexistuje žiadny zaručený spôsob, ako by mohli rodičia ovplyvniť pohlavie svojho potomka, hoci skúšajú všeličo od špecifických diét cez astrologické a numerologické postupy až po experimenty s načasovaním oplodnenia. Britská matematička Hannah Fryová však poukazuje na zaujímavé fakty z minulosti, ktoré dokumentujú, v akých obdobiach sa rodilo viac chlapcov.

Britská matematička Hannah Fryová na Instagrame odhalila, že historické údaje poukazujú na nápadný nárast počtu chlapcov narodených v Anglicku a Walese po prvej a druhej svetovej vojne. Tento jav, známy ako „efekt navrátivšieho sa vojaka,“ bol zaznamenaný aj v iných krajinách a existujú o ňom viaceré teórie. Jedna z nich hovorí, že zdravší muži majú väčšiu šancu prežiť vojnu a vrátiť sa domov k svojim manželkám, a potom majú zdravší ľudia väčšiu šancu splodiť mužské potomstvo. Táto teória má základ v kontroverznej Triversovej-Willardovej hypotéze, ktorá podľa portálu Science Direct uvádza zmiešané výsledky u rôznych druhov a v rôznych štúdiách.

Podľa inej teórie je dôvodom nárastu počtu chlapcov fakt, že príroda kompenzuje stratu mužov v boji a zabezpečuje populácii ich dostatok na reprodukciu, informuje Jagelovská univerzita v Krakove na webovej stránke. A nakoniec je tu možnosť, že vojaci sa po návrate domov okamžite venovali sexuálnej aktivite, a preto bol väčší počet tehotných žien. „Šanca ženy na počatie dieťaťa mužského alebo ženského pohlavia sa v skutočnosti veľmi jemne mení v závislosti od toho, kedy vo svojom cykle otehotnie,“ povedala Fryová. „Ak je to skôr, je o niečo pravdepodobnejšie, že bude mať chlapca.“

Avšak párom, ktoré sa snažia o počatie mužského potomka, matematička s ľútosťou oznamuje, že tieto šance sú príliš malé na to, aby s nimi mohli rátať. „Ale keď to rozšírite na veľkosť populácie, je to zákonitosť, ktorá sa stáva naozaj jasnou. Na konci vojny majú všetci oveľa viac sexu ako zvyčajne. Ženy preto otehotnejú o niečo skôr vo svojich cykloch a v dôsledku toho sa prudko zvýši počet narodených chlapcov.“ Štúdium „efektu vracajúcich sa vojakov“ sa ukázalo ako náročné, pretože je ťažké izolovať biológiu od iných faktorov, ako je napríklad zdravotný stav matky a podmienky prostredia.