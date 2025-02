Politici si zaspomínali na bizarné valentínky: Remišovej daroval manžel zoskok s PADÁKOM! Kollár to mal najťažšie

Politici si zaspomínali na svoje najbizarnejšie valentínske spomienky a darčeky (Zdroj: Instagram/jankabittociganikova, Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, Ramon Leško, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Nadišiel deň sv. Valentína. Jeho význam sa po desaťročia postupne odčleňoval od jeho prapôvodnej histórie a momentálne sa spája a romantickými gestami a darčekmi medzi partnermi a manželmi. Také skúsenosti mali aj politici, no nie všetky darčeky boli "kóšer". Predstavitelia Národnej rady mali už počas uplynulých rokov rôzne skúsenosti a dokonca priznali aj tie najbizarnejšie a najtrápnejšie valentínky.

Šokujúci darček manžela Remišovej

Ako prvá svoju skúsenosť pre Topky odhalila predsedníčka Za ľudí a exministerka na MIRRI Veronika Remišová. "Najtrápnejší valentínsky darček, ktorý som dostala bol zoskok z padáka, ktorý ma tak vystrašil, že z darčeka nič nebolo, skôr som mala podozrenie, že sa ma manžel chce rýchlo zbaviť. Odvtedy už som dostávala len darčeky nenáročné na prevedenie - ako napríklad koncert klasickej hudby (to bude darček aj tento rok)," zaspomínala si s úsmevom Remišová, ktorá na záver vyslovila želanie.

"Parlamentné spomienky na tento deň nejaké špeciálne nemám, ale mala by som jedno valentínske prianie - aby v parlamente boli páni politici menej agresívni a menej arogantní voči ženám," odkázala kolegom bývalá vicepremiérka.

Viskupič si zaspomínal na "utrápeného" exšéfa parlamentu

Už humornejšie spomienky vylovil v pamäti podpredseda finančného parlamentného výboru Marián Viskupič zo SaS. "Nikdy nezabudnem, ako sa na Valentína v NR SR sťažoval Boris Kollár, že je to pre neho najťažší sviatok v roku – vraj mu dá poriadne zabrať rozniesť kvety všetkým 15 mamičkám. Ja mám našťastie s Valentínom iba príjemné spomienky a verím, že to tak ostane aj naďalej!" prezradil Viskupič.

Marcinková svojho muža pripravila o reč

Netradičný zážitok mala aj poslankyňa liberálov Vladimíra Marcinková. "Keď sme ešte randili, manžel sa ma raz opýtal, ako chcem stráviť Valentína. Bez zaváhania som odpovedala: "S otcom." Zostal zarazený, tak sa radšej uistil: "Naozaj s otcom?!" Pokojne som prikývla. Nechala som ho v tom pár dní, kým sa konečne dozvedel, že môj otec má v ten deň narodeniny. Dodnes sa na tom bavíme – a u nás je Valentín hlavne rodinná oslava," so smiechom si zaspomínala Marcinková.

"Spomínam si, že na prvého Valentína som od manžela dostala dres futbalového klubu Juventus. Keď som si ho vyskúšala, zamilovane sa na mňa pozrel a skonštatoval: "Moje dve veľké lásky pokope."," ponúkla romantický pohľad do manželského zákutia Marcinková.

Cigánikovej spomienky na časy s "Maznákom"

Posledná za SaSku svoju intenzívnu spomienku spomenula aj bývalá šéfka zdravotníckeho rezortu v parlamentu Janka Bittó Cigániková. "Moja valentínska spomienka z parlamentu? Žiadna romantika, len politika. V ten deň som si obliekla tričko s nápisom "Zaslúžim si hýčkanie a opateru" – na protest proti vtedajšiemu podpredsedovi parlamentu Martinovi Glváčovi, ktorého prezývali 'Maznák' pre jeho pikantnú komunikáciu s Alenou Zsuzsovou," spomenula Cigániková.

Žiadne čokoládky, len vzájomná blízkosť trvajúca desaťročia, mieni Jaurová

Svoj pohľad ponúkli aj predstavitelia Progresívneho Slovenska. Prvou bola poslankyňa Zora Jaurová. "Je zaujímavé sledovať ako sa príbeh svätého Valentína z Ríma, ktorý ukrýval kresťanov pre prenasledovaním transformoval počas stáročí na masívny komerčný sviatok romantiky, akým je dnes. Musím sa priznať, že tento sviatok v mojom kalendári veľmi nefiguruje práve pre svoju komerčnú podobu, ktorá úplne nezodpovedá spôsobu, akým si zvyknem prejavovať náklonnosť so svojim partnerom celý rok," skonštatovala Jaurová.

"A asi sa nám to darí aj bez valentínskych čokoládiek, pretože som zaňho vydatá už 32 rokov . Darčeky teda si odpustíme a aj tento rok si radšej dáme dobrú večeru a hlavne sa spolu zasmejeme, pretože humor a nadhľad je pre mňa jeden z najväčších darčekov aj po toľkých rokoch," doplnila Jaurová.

Bombardiaky od frajera s vlastnoručne vyšitým odkazom!

Trápnou valentínskou príhodou však prispela poslankyňa PS Simona Petrík. "Spomínam si na jednu takú, ktorá sa asi ideálne hodí do tejto kategórie. Mala som 18 či 19 rokov (to už presne neviem), a môj vtedajší priateľ mi pripravil darček, ktorý ma mal ohúriť. Aj ma ohúril, ale iným spôsobom. Dostala som nohavičky, ale také tie naozaj veľké hrubé bavlnené “bombardiaky”, ktoré boli asi o 5 čísel väčšie! V tom veku som bola samá ruka, samá noha, takže by mi skôr sedeli ako tričko (smiech). Veľmi milé bolo, že mi na ne sám vyšil červenou niťou srdiečko aj venovanie," zasmiala sa pri spomienke na svoju mladosť poslankyňa Petrík.

