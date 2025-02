MRAZIVÁ simulácia odhaľuje ZÁHADNÚ smrť turistov v Ďatlovovom priesmyku: Prejde vám mráz po chrbte!

(Zdroj: X/HistoryUnd)

V roku 1959 deväť skúsených turistov zahynulo v Uralských horách za záhadných okolností. Skupina, ktorá bola na túre v Sovietskom zväze, sa medzi 1. a 2. februárom ocitla v kritickej situácii, keď náhle opustila svoje stany a vybehla do mrazivého počasia bez primeranej ochrany. Šesť z členov výpravy zomrelo na podchladenie, zatiaľ čo ďalší traja utrpeli fyzické zranenia. Dve z tiel nemali oči a jedno bolo bez jazyka, informuje portál History. Záhadná povaha udalostí, ktoré viedli k ich smrti, doteraz nebola jednoznačne vysvetlená. Incident, ktorý je známy ako „Dyatlov Pass“, bol pomenovaný podľa vedúceho skupiny Igora Dyatlova. Presné okolnosti ich smrti pravdepodobne nikdy nebudú objasnené, keďže nikto zo skupiny neprežil, aby podal svedectvo. Jediné, čo o ich osude môžu prezradiť, sú telá a prostredie, v ktorom ich našli.

Simulácia na YouTube, vytvorená Zachom D. Films, zobrazuje niektoré desivé detaily tejto nevyriešenej záhady. Simulácia ilustruje, ako mohli telá vyzerať, keď záchranný tím narazil na ich pozostatky. Niektoré telá boli nájdené mimo stanu, oblečené len v ponožkách a spodnej bielizni, napriek mrazivému a zasneženému počasiu. Smrť turistov v Uralských horách sa stala základom pre rôzne konšpiračné teórie, ktoré sa zameriavali na detaily ako roztrhaný stan a samotné skúsenosti skupiny. Niektorí tvrdia, že za ich smrť môže Yeti, iní zase špekulujú, že niektorí členovia skupiny mali väzby na KGB a tajne sa zúčastnili misie na stretnutie s americkými agentmi.

Ruský generálny prokurátor však tvrdí, že záhadu smrti turistov sa podarilo vyriešiť. Andrei Kuryakov, vedúci štátny prokurátor, uviedol, že skupina sa ocitla v ceste lavíny a pokúsila sa chrániť. Podľa neho to bola prírodná lavínová bariéra. Urobili všetko správne. Ale tu je druhý dôvod, prečo bola skupina odsúdená na zánik. „Keď sa otočili, nevideli stan. Viditeľnosť bola len na 16 metrov," vysvetlil Kuryakov, píše portál Ladbible. „Bola to hrdinská snaha. Neprepadli panike, ale v týchto podmienkach nemali šancu.“ Pri teplotách medzi -40°C a -45°C, tí, ktorí neboli zabití lavínou, by veľmi rýchlo zomreli na chlad. Ak je toto naozaj spôsob, ako zomreli, znamenalo by to pre deviatich turistov náhlu, desivú a mučivú skúsenosť. Na pamiatku deviatich mŕtvych turistov bol neskôr postavený pamätník.