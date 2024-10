Tínedžer (18) sa vybral na náročnú turistiku: Bez stopy zmizol! Rodina si neskôr na FOTO všimla mrazivý detail

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HAVAJ – Tínedžer vyšiel po ikonických „Schodoch do neba“ na Havaji. To, čo mala byť úchvatná turistika, sa však zmenilo na nočnú moru. Bez stopy totiž zmizol. Rodinu šokoval najmä jeden z posledných záberov, na ktorom je zachytený aj záhadná tieňová postava muža.

Osemnásťročný Daylenn Pua sa sám vydal na výstup po „Schodoch do neba“ Haiku na ostrove O’ahu na Havaji. Stredoškolák z Havaja bol vo februári 2015 navštíviť svoju starú mamu Martu Bear, uvádza denník The Sun. Tínedžer zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom uviedol: „Schody do neba. Zajtra sa chystám na túto šialenú túru. Poprajte mi šťastie.“ V deň jeho túry jeho posledný verejný facebookový príspevok znel: „A túra začína. #haiku“ Potom zdieľal sériu zrnitých záberov ukazujúcich jeho polohu.

Pred túrou ho jeho stará mama varovala, aby sa vyhýbal strmému a nebezpečnému chodníku. Jeho priatelia sa ho snažili od túry odradiť. Ako sa ukázalo, mali dobré dôvody. Pua sa z túry nevrátil. Jeho babička okamžite zalarmovala úrady. Posádky dobrovoľných záchranárov použili laná na prieskum 180 metrov pod útesmi, kde ho naposledy videli, no nepodarilo sa im ho nájsť. Hasiči sa zamerali na úzky hrebeň so strmými zrázmi na oboch stranách na základe volania o pomoc, ktorý hlásili dvaja turisti niekoľko dní po tom, čo zmizol, informoval portál Hawaii News Now.

Kým záchranné zložky a dobrovoľníci prečesávali oblasť, rodina a priatelia skúmali fotografie. Vtedy zbadali tajomný tvar číhajúci v pozadí, ktorý nazvali „tieňovým mužom“. Zrnitý záber zachytáva postavu ukrývajúcu sa v kríkoch. Členovia rodiny v tom čase zúfalo žiadali verejnosť o pomoc pri identifikácii „muža“ na fotografii v nádeji, že môže poskytnúť ďalšie stopy, ktoré by mohli pomôcť v pátraní po tínedžerovi. Rodina dokonca vycestovala na miesto, kde bol naposledy lokalizovaný Puov telefón, no jeho telo sa nikdy nenašlo.

Schody Haiku, nazývané „Schody do neba“, obsahujú 3 922 kovových schodov a majú prevýšenie 979 metrov, čo predstavuje namáhavú 16,6 kilometrov dlhú túru. Schody boli pôvodne inštalované počas druhej svetovej vojny. V tom čase boli klasifikované ako „prísne tajné“ a v 50. rokoch boli vyradené z prevádzky. V polovici 50. rokov boli drevené schody nahradené kovovými. Kvôli problémom s bezpečnosťou boli úzke schody v roku 1987 uzavreté, ale mnohí turisti ich aj tak navštevovali. V apríli 2024 sa začal projekt na trvalé odstránenie schodov.