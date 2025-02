Policajt havaroval, ako dôvod uviedol zlyhanie bŕzd: Pravdu odhalilo až pikantné VIDEO z telesnej kamery!

Ilustračné foto

Zástupca floridskej polície Tristan Macomber spôsobil dopravnú nehodu na County Road 435, keď narazil do zadnej časti civilného vozidla. Incident sa stal začiatkom novembra minulého roka. Hoci pri nehode nedošlo k vážnym zraneniam, vyšlo najavo, že Macomber sledoval počas jazdy pornografiu na svojom osobnom telefóne. Tento neprofesionálny čin nezostal bez následkov. Záznam z jeho telesnej kamery ukázal okamih zrážky, keď mu z volantu vystrelil airbag. Na zázname je vidieť, ako Macomber hodí svoj telefón na sedadlo a následne ho zdvihne, než ide skontrolovať druhého vodiča. „Dobrý deň, madam. Ste v poriadku? Je mi to veľmi ľúto, zablokovali sa mi brzdy,“ povedal vodičke pred ním. Vyšetrovanie však neskôr odhalilo, že si to len vymyslel.

V správe Úradu pre vnútorné záležitosti šerifa v Lake County sa uvádza, že Macomber priznal, že klamal, a potvrdil, že krátko pred nehodou pozeral pornografiu, informoval televízny kanál WSAZ 3. Vyšetrovanie ďalej ukázalo, že porušil tri zásady úradu šerifa – klamal, zneužil elektronické zariadenie na nepovolené účely a počas nehody nemal zapnutý bezpečnostný pás. Po týchto zisteniach bol Macomber prepustený z policajného zboru. Na sociálnych sieťach sa incident rýchlo rozšíril, pričom verejnosť ho nešetrila kritikou.

Mnohí komentujúci tvrdili, že dôstojník by mal vyhľadať odbornú pomoc. „Ak sa nedokážete ubrániť sledovaniu porna počas šoférovania, naozaj potrebujete pomoc,“ napísal jeden z užívateľov. Ďalší dodal: „Predstavte si, ako sa musí cítiť jeho rodina, keď to uvidí.“ Prípad tiež vyvolal otázky o profesionalite a zodpovednosti policajtov vo výkone služby. „Neexistuje nič také, ako policajt porušujúci zákon,“ znel jeden z ironických komentárov.