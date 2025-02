Experti radia: Týchto PÄŤ potravín v mikrovlnke NIKDY neohrievajte! Nielenže stratia chuť, ale aj...

(Zdroj: Getty Images)

MICHIGAN - Zvyšky jedál sa môžu niekedy hodiť na prípravu rýchlych obedov, neskoré popoludňajšie alebo ľahké večerné občerstvenie. A hoci je praktické pri ich zužitkovaní použiť mikrovlnnú rúru, odborníci na potraviny tvrdia, že to nemusí byť najlepší krok.

Potravinami by sme nemali plytvať, ale pri spracovaní ich zvyškov musíme myslieť na opatrnosť. Podľa Michiganskej štátnej univerzity môžu mikrovlnné rúry pripravovať jedlo nerovnomerne a zanechávať „studené miesta“, ktoré umožňujú prežiť škodlivým baktériám. Okrem toho jedlo ohriate v mikrovlnnej rúre nie vždy dobre chutí, pretože môže byť suché alebo prepečené. Odborníci na potraviny pre Fox News Digital prezradili, kedy a pri akých potravinách by ste mali na ohrievanie v mikrovlnnej rúre radšej zabudnúť.

(Zdroj: Getty Images)

1. Vajcia na tvrdo

Vajíčka natvrdo sú známe ako zdroj bielkovín a sú ľahko prenosné. Napriek tomu odborníci na stravovanie odporúčajú jesť ich radšej studené, ako ich zohrievať v mikrovlnnej rúre. „Vajíčko uvarené natvrdo nikdy nadávajte do mikrovlnnej rúry,“ hovorí dietologička Amanda Holtzerová z New Jersey. „Takýto postup spôsobuje tvorbu pary a tlaku vo vaječnom bielku, čo môže viesť k výbuchu pri krájaní vajíčka. Táto erupcia môže nastať v mikrovlnnej rúre, na tanieri alebo, čo je desivé, aj vo vašich ústach.“

(Zdroj: Getty Images)

2. Potraviny bohaté na vitamín C

Vitamín C je vo vode rozpustný a zároveň aj veľmi citlivý na teplo. Mikrovlnnú rúru preto nepoužívajte na zohriatie potravín, ktoré sú bohaté na jeho obsah. „Pri pôsobení tepla sa vitamín C rozkladá a ničí,“ povedala Holtzerová. Medzi tieto potraviny patrí brokolica, paprika, bobuľovité ovocie a listová zelenina. „Aby sa zachovala integrita vitamínu C v týchto potravinách, odporúčam konzumovať ich čo najčastejšie surové.“

(Zdroj: Getty Images)

3. Kuracie mäso

„Z hľadiska bezpečnosti potravín je ohrievanie kuracieho mäsa zvyčajne úplne bezpečné. Z hľadiska kontroly kvality by som však neodporúčala ohrievanie kuracieho mäsa,“ pokračuje Holtzerová. „Keď sa kurča po varení skladuje v chladničke, tuky v mäse môžu oxidovať, čo môže zmeniť jeho chemickú štruktúru a tým aj jeho chuť.“ Pri ohrievaní sa potom všetka vlhkosť, ktorá bola v kurčati, vyparí a zostane mäso, ktoré má nepríjemnú chuť aj štruktúru, dodala odborníčka. Namiesto toho dietologička odporúča, aby ste zvyšky kurčaťa použili na recept, ktorý si nevyžaduje opätovné ohrievanie, napríklad na sendvič s kuracím šalátom alebo wrap.

(Zdroj: Getty Images)

4. Morské plody

Opätovné ohrievanie morských plodov nie je podľa odborníčky dobrý nápad. „Ryby sú jednou z potravín, ktoré odporúčam vôbec neohrievať,“ povedala. „Vysoké teplo z mikrovlnnej rúry môže spôsobiť, že sa vlhkosť v rybách rýchlo vyparí a budú mať veľmi suchú, gumovú štruktúru.“ Súhlasil s tým aj šéfkuchár Jim Nuetzi z Atlanty. „Morské plody sú pre zohrievanie absolútne nevhodné. Je naozaj ťažké ohrievať ich bez toho, aby to nemalo nepriaznivé účinky a ide najmä o ohrievanie morských plodov v mikrovlnnej rúre, ktoré ich vysuší.“

5. Steak

Ak vám zostal steak z večera stráveného v príjemnej reštaurácii a chcete si ho na druhý deň ohriať v mikrovlnnej rúre, na druhý alebo tretí deň si už ten istý gurmánsky zážitok neužijete. „Opätovné ohrievanie steaku môže spôsobiť, že stratí svoju jemnú štruktúru a chuť, pretože dodatočná teplota má tendenciu mäso vysušiť a urobiť ho tvrdým,“ povedal Nuetzi. „Okrem toho môže byť takéto ohrievanie nerovnomerné. Niektoré časti budú prepečené, zatiaľ čo iné zostanú studené.“