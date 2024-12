Dávate týchto ŠESŤ obľúbených potravín do chladničky? Okamžite s tým prestaňte! Menia sa na toxickú hrozbu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BOMBAJ - Hoci chladnička často slúži ako záchrana pre uchovanie jedla, niektoré potraviny môže chladne prostredie poškodiť alebo z nich dokonca spraviť toxické hrozby. Odborníčka preto varuje pred dvomi bežnými potravinami, ktoré by ste nikdy nemali dávať do chladničky.

Nie je nič nezvyčajné, že nedojedené jedlo skončí v chladničke – je to jednoduchý spôsob, ako si ho uchovať na ďalší deň. Podľa odborníkov však existujú potraviny, ktoré by ste tam v žiadnom prípade nemali ukladať. Klinická výživová poradkyňa Jhanvi Sanghviová upozorňuje, že niektoré jedlá môžu byť kvôli chladeniu nielen znehodnotené, ale dokonca nebezpečné. „Ukladanie určitých potravín do chladničky môže viesť k ich znehodnoteniu a vzniku toxických látok,“ vysvetľuje. Konkrétne spomína najmä tieto dve potraviny.

Zemiaky

Keď zemiaky vložíte do chladničky, škrob, ktorý prirodzene obsahujú, sa premení na cukry, čo má za následok sladšiu chuť a hrubú textúru, uviedla Sanghviová. „Varenie týchto upravených zemiakov pri vysokých teplotách môže produkovať akrylamid, potenciálne škodlivú zlúčeninu," upozornila.

Cibuľa

Sanghviová varuje pred ukladaním cibule do chladničky. „V chladničke môže cibuľa vlhnúť, čo podporuje tvorbu plesní. Takáto cibuľa nielenže stratí svoju konzistenciu, ale pri konzumácii môže spôsobiť alimentárne ochorenia,“ tvrdí odborníčka. Plesne na cibuli totiž produkujú mykotoxíny, ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné. Podľa Agentúry pre potravinové štandardy Spojeného kráľovstva (FSA) je najlepšie skladovať hnedú, červenú a bielu cibuľu v suchej a tmavej skrinke. Výnimkou je jarná cibuľka a pór, ktoré možno chladiť.

(Zdroj: Getty Images)

Cesnak

Cesnak môže pri chladení vyklíčiť a stať sa gumovitým, čím stratí svoju chuť a silu. Môže dokonca chutiť horkasto a menej výrazne. Okrem toho môže byť dobrým hostiteľom pre plesne a huby, ktoré sú zdraviu škodlivé.

Zázvor

Chladenie môže spôsobiť, že zázvor sa stane vláknitým a suchým, a zároveň stratí svoju sviežosť a chuť, čím sa stane menej užitočným pri varení.

(Zdroj: Getty Images)

Banány

Banány do chladničky jednoznačne nepatria, hovorí Sanghviová. „Nízke teploty spôsobujú, že banány zhnednú a stanú sa kašovitými. Navyše sa naruší ich prirodzený proces dozrievania,“ upozorňuje. Ak si chcete vychutnať čerstvé banány, nechajte ich pri izbovej teplote.

Uvarená ryža

Ak varená ryža nie je pred uložením do chladničky správne vychladená, môžu sa na nej vyvinúť škodlivé baktérie, ako je Bacillus cereus. Tieto baktérie môžu produkovať toxíny, ktoré vedú k otrave jedlom.

Odborníci preto odporúčajú dbať na správne skladovanie jedla, aby ste nielen predĺžili jeho trvanlivosť, ale zároveň predišli zdravotným rizikám. „Poznať, ktoré potraviny môže chlad poškodiť, je dôležité nielen pre ich chuť, ale aj pre vaše zdravie,“ dodala Sanghviová.