Nový výskum vedcov z Harvardu šokuje: Takto vraj vznikol život na Zemi! Zabudnite na asteroid či boží zásah

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MASSACHUSETTS - Život na Zemi by nemusel nutne súvisieť s nárazom asteroidu, ako sa doteraz predpokladalo, ale mohol by byť výsledkom chemických reakcií vyvolaných údermi bleskov. Vyplýva to z výsledkov štúdie vedcov z Harvardu, ktorí touto teóriou doslova „elektrizovali“ odbornú verejnosť.