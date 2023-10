Hrozivý objav v Alpách: Vedci tam narazili na pozostatky katastrofy, ktorá hrozí Zemi aj dnes

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Klimatológ z Collège de France v Paríži Edouard Bard viedol výskum v Alpách a našiel stopy obrovskej slnečnej búrky, ktorá sa odohrala pred asi 14 300 rokmi. Slnečná búrka označuje termín používaný pre atmosférické efekty na Zemi, ktoré sú výsledkom určitých udalostí vyskytujúcich sa na Slnku. Tieto búrky sa vyskytujú, keď Slnko vyžaruje obrovské výbuchy energie vo forme slnečných erupcií a výronov koronálnej hmoty, informuje Scientific American.

Bard a jeho kolegovia našli dôkazy o tejto búrke skúmaním letokruhov v zasypanom lese. Rozrezali vzorky stromov z koryta riek v Alpách na stovky jednotlivých letokruhov a analyzovali každý z nich. Nájdené znaky poukazujú na to, čo je opísané ako "Miyakeho udalosť" (prudké zvýšenie produkcie kozmogénnych izotopov kozmickým žiarením). Tento termín zaviedol japonský fyzik Fuse Miyake z Nagoyskej univerzity, ktorý prvýkrát použil letokruhy stromov na objavenie stôp po takejto udalosti.

Bol to radikálny jednoročný nárast uhlíka-14, ku ktorému došlo pred vyše 14 000 rokmi, ktorý expertov priviedol k objavu historickej slnečnej búrky. Tá, ktorá bola spojená s dôkazmi zobrazenými v letokruhoch stromov, bola označená za najväčšiu z desiatich doteraz známych Miyakeho udalostí.

"Extrémne slnečné búrky by mohli mať obrovský vplyv na Zem," povedal profesor aplikovanej štatistiky na School of Mathematics na Univerzite v Leedse a spoluautor štúdie Tim Heaton. Takéto búrky by podľa neho mohli trvalo poškodiť transformátory v našich elektrických sieťach, čo by malo za následok obrovské a rozsiahle výpadky prúdu, ktoré by trvali mesiace. Extrémne slnečné búrky by tiež mohli viesť k trvalému poškodeniu satelitov, na ktoré sa všetci spoliehame pri navigácii a telekomunikáciách. No a v neposlednom rade by vytvorili vážne radiačné riziko pre astronautov. J