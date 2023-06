Známe aerolinky pobúrili cestujúcich: Toto chcú, aby robili ešte pred nástupom do lietadla

NOVÝ ZÉLAND - Novozélandský úrad pre civilné letectvo požiadal leteckú spoločnosť Air New Zealand, aby pred odletom vážila cestujúcich na medzinárodnom letisku v Aucklande. Ide o interný prieskum, ktorý slúži na bezpečnostné účely. Viacerí ľudia však tento postup skritizovali.

Novozélandský úrad civilného letectva rozhodol, že personál na medzinárodnom letisku v Aucklande musí do 2. júla 2023 cestujúcich linky Air New Zealand pred medzinárodnými letmi vážiť. Cieľom mesiac a pol dlhého projektu je zhromaždiť údaje o zaťažení a rozložení hmotnosti lietadiel, uvádza CNN. Cestujúci sa pri odbavení na let musia postaviť na digitálnu váhu, pričom displej neuvidí nikto, dokonca ani zamestnanci letiska. Personál následne odváži aj ich batožinu. Špecialista leteckej spoločnosti na zlepšenie kontroly zaťaženia Alastair James uviedol, že váženie je dobrovoľné a anonymné.

"Vážime všetko, čo ide do lietadla, od nákladu cez jedlo na palube až po batožinu v nákladnom priestore. Pre zákazníkov, posádku a príručné batožiny používame priemerné hmotnosti, ktoré sme získali z tohto prieskumu. Vieme, že stúpiť na váhu môže byť skľučujúce. Chceme ubezpečiť našich zákazníkov, že nikde nie je viditeľný displej. Nikto nevidí vašu hmotnosť, ani my nie," uviedol James pre NBC Bay Area. Aerolinky Air New Zealand už v roku 2021 žiadali váženie svojich cestujúcich, ale iba na domácich letoch. Medzinárodný prieskum bol oneskorený kvôli pandémii.

Začiatkom tohto mesiaca začalo internetom kolovať video pasažierky, ktorá bola svedkom váženia. Istá Lillian zdieľala krátke video ženy, ktorá sa vážila, zatiaľ čo sa na ňu pozeralo veľké množstvo iných cestujúcich. "Celé letisko sa snaží starať sa o svoje veci, zatiaľ čo táto žena stúpila na váhu, pretože tvrdila, že váži 59 kilogramov," uviedla Lillian vo videu, ktoré medzitým zo svojho účtu zmazala. O jeho obsahu však informoval portál Independent. Personál vysvetlil, že potreboval vedieť správnu hmotnosť pasažierky z bezpečnostných dôvodov. Zatiaľ čo väčšina užívateľov sociálnej siete kritizovala nemenovanú leteckú spoločnosť, iní tvrdili, že váženie cestujúcich je bežnou praxou.