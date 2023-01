Expert prezradil, ako ľahko vám niekto môže vykradnúť kufor na letisku: Ultraľahký trik!

LOS ANGELES - Cestovanie leteckou dopravou so sebou prináša množstvo príprav. Jednou z najdôležitejších vecí je zabezpečiť kufor tak, aby sa doň nikto nedostal. Agent Správy bezpečnosti cestovania však na TikToku ukázal, aké jednoduché je pre kohokoľvek odomknúť zámok na batožine. Zlodej na to potrebuje iba pero.

Pri cestovaní leteckou dopravou je dôležité uistiť sa, že je váš kufor dostatočne zabezpečený pred zlodejmi. Ako ale podotkol expert, absolútnu bezpečnosť nezaručí ani zámok. Napríklad agenti správy ho dokážu otvoriť jedným z niekoľkých univerzálnych kľúčov, skontrolovať obsah a znova uzamknúť kufor.

Koncom minulého roka zverejnila užívateľka menom geenaanac na TikToku video zachytávajúce muža v uniforme, ktorý demonštruje, aké jednoduché je vlámať sa do uzamknutého kufra. "Ak niekedy cestujete, uistite sa, že ste si vedomí toho, ako môžu byť narušené bezpečnostné systémy vo vašom kufri. Je veľa ľudí, ktorí cestujú so zámkami na kufroch, so špeciálnymi kombináciami, ale bezpečnosť môžete narušiť len za použitia pera," upozorňuje.

Následne sa objaví agent, ktorý prejde perom pozdĺž zipsu kufra a ten sa jednoducho otvorí. Tento trik je už všeobecne známy. Aby ste sa vyhli zlodejom s perami, mali by ste investovať do kufra, ktorý nie je také jednoduché otvoriť. Podľa časopisu Travel + Leisure urobíte najlepšie, keď zvolíte kufor bez zipsu. Takéto batožiny totiž majú západky, ktoré sa zamykajú a odomykajú pomocou kódu alebo kľúča, vďaka čomu je oveľa ťažšie sa do nich dostať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V komentároch cestovatelia uviedli, že existujú alternatívy na ochranu batožiny, konkrétne zabalenie kufra do plastu. Na letiskách bývajú aj kiosky, v ktorých vám pomôžu zabaliť kufor pred odbavením. Plastový obal okrem iného chráni batožinu pred možným poškodením. Viacerí ľudia poukázali na to, že video môže naučiť zlodejov novú taktiku. "Ďakujem, teraz to už vie celý svet," poznamenal jeden komentujúci.