Panika na letisku a veľký zásah polície: V lietadle našli budík s drôtmi!

HAMBURG - V nedeľu mal o 10:10 odštartovať švajčiarsky let z Hamburgu do Zürichu. Odchod sa oneskoril pre veľké nasadenie polície a hasičov.

V nedeľu ráno to na letisku v Hamburgu vyzeralo ako v akčnom filne. Autá hasičského zboru a polície sa presúvali veľkou rýchosťou na pristávaciu dráhu. Dôvodom bol švajčiarsky let LX1053 z Hamburgu do Zürichu. Odlet bol plánovaný o 10:10, ale lietadlo zostalo na zemi. Upratovačky, ktoré pred odletom čistili lietadlo, v ňom našli budík, z ktorého trčali drôty, píše 20min.ch. Vystrašené preto zalarmovali políciu.

Jörg Ristow, hovorca Spolkového policajného veliteľstva v Hannoveri, pre švajčiarsky portál povedal: „Zavolali nás kvôli budíku s podozrivými drôtmi. Po preskúmaní budíka našimi pohotovostnými službami sme boli schopní dať všetko do poriadku, predmet bol neškodný." Ako povedal, bezpečnosť je na prvom mieste a upratovačky postupovali správne. Podcenenie situácie by mohlo mať v niektorých prípadoch tragický záver. "To nie je vtip," vysvetlil Ristow. Incident sa začal vyšetrovať.

Simon Benz, mediálny hovorca Helvetic Airways, uviedol: "Po tom, ako cestujúci opustili lietadlo v Hamburgu, si posádka všimla podozrivý predmet." Polícia potom začala vyšetrovanie, a preto posádka opustila lietadlo.

„Zvyčajne zostávajú na palube, aby sa pripravili na spiatočný let. V takýchto prípadoch je to však zaužívaný postup,“ zdôrazňuje Benz. Polícia predmet preverila. S asi 40-minútovým meškaním mohlo lietadlo opäť vzlietnuť do Zürichu. Lietadlom bol stroj Helvetic Airways, ktorý lietal pod hlavičkou spoločnosti Swiss.