Mladík (22) prehovoril o pikantnej nevere: Manželka ma podviedla s mojím otcom! A potom prišla ešte väčšia rana

Brit sa rozišiel so svojou ženou po tom, čo ju prichytil pri podvádzaní so svojím otcom a teraz čakajú dvojičky. "Je to choré, ako mi to môj otec mohol urobiť?" povedal 22-ročný Declan Fuller v rozhovore pre denník The Sun. Tvrdí, že videl svoju rovnako starú manželku Stephanie na detskom monitore, ako sa zakráda do spálne na popoludňajšie radovánky s jeho otcom Darrenom. Keď ju konfrontoval, tvrdila, že iba spoločne pozerali Simpsonovcov v televízii. Mladík však týmto slovám neveril. "Keby som na krku nemal rozumnú hlavu, bol by teraz pod zemou," povedal na margo svojho otca.

Stephanie však trvala na tom, že medzi ňou a svokrom k ničomu nedošlo. "Nepodviedla som Declana. S jeho otcom sme sa dali dokopy asi týždeň po tom, čo ma opustil," prezradila. Fuller začal svoju manželku podozrievať už v čase, keď sa jeho rozvedený, 44-ročný otec vlani v septembri presťahoval k páru a ich dvojročnej dcérke Willow.

O dva mesiace bol v práci, keď pomocou telefónu skontroloval monitor doma v Treherbert v južnom Walese. Webovú kameru však zameral na dvere do spálne svojho otca. "Cítim sa zradený, ale je mi lepšie bez nich dvoch," priznal. Darren a Stephanie, obaja nezamestnaní, teraz spoločne žijú v Pontygwaith neďaleko Pontypriddu.

Pred týždňom Stephanie svojmu bývalému manželovi oznámila, že čaká dvojičky, kvôli čomu nastal v rodine hotový chaos. Dvojičky totiž budú Fullerovi nevlastní súrodenci, no jeho dcérke Willow budú bratmi či sestrami, ale aj tetami alebo strýkami. A Darren zas bude Willowin starý, ale aj nevlastný otec.