Myslíte si, že váš šéf je hrozný? To ste nevideli tieto štipľavé odkazy od vedúcich!

Niektorí by do práce chodili s úsmevom a dobrou náladou, keby na nich nečakal nahnevaný a mrzutý šéf, ktorý ich hneď zrána zahrnie množstvom nezmyselných úloh. Ako sa ukázalo, ide o univerzálny problém, ktorý sa vyskytuje na celom svete. Horšie je to ale v prípade, keď po sebe vedúci zanechávajú odkazy, ktoré zamestnancom zbytočne komplikujú a znepríjemňujú prácu. Ľudia z celého sveta sa zišli na Reddite, kde zdieľali bizarné odkazy od svojich šéfov.

Jeden z používateľov Redditu prezradil, že spoločnosť, v ktorej pracuje, sa rozhodla neposkytovať vodu svojim zamestnancom, pretože na to má právo. Okrem toho sa vedúci predstavitelia domnievali, že zamestnanci pijú príliš veľa nápojov. „Od pondelka 21. marca nebudeme schopní zabezpečiť vodu pre zamestnancov. Uplatňujeme si na to svoje privilégium,“ píše sa v odkaze. Ďalšia spoločnosť posunula latku oveľa vyššie – zakázala zamestnancom konzumovať jedlo v práci s tým, že výnimku udelia len v prípade, že donesú doklad od lekára.

„Spoločné stravovanie je až do odvolania zrušené. Zamestnanci sú povinní stravovať sa doma a nesmú si do reštaurácie nosiť jedlo zvonku. Vedenie prehodnotí zrušenie spoločného stravovania na základe pracovnej morálky a správania personálu. Ktokoľvek, kto potrebuje jesť v práci, musí poskytnúť potvrdenie od lekára,“ uviedli vedúci v odkaze. Niektorí zamestnanci sa zase stretli s trestami za meškanie do práce. „Ak meškáte viac ako dvakrát za týždeň, nedostanete prepitné za dané výplatné obdobie. Žiadne výhovorky,“ odkázal šéf svojim zamestnancom.

Iná spoločnosť v Utahu informovala svojich zamestnancov, že musia platiť, aby mohli nosiť šortky do práce počas horúčav. „Pozor, spolupracovníci! Vonku je horúco! Chcete nosiť krátke oblečenie, ktoré je schválené?! 2 doláre v piatok, sobotu, nedeľu alebo 5 dolárov na celý víkend,“ znie odkaz. Ďalšia spoločnosť sa podujala na ešte bizarnejší krok, keď zakázala zamestnancom prinášať na pracovisko akékoľvek osobné veci, pričom trvá na tom, že ich treba nechať doma alebo v aute. „Až do odvolania nie sú v budove povolené žiadne osobné veci! To zahŕňa kabelky, bundy, peňaženky, atď. Ak nemáte auto, v ktorom by ste si veci mohli nechať, budú do konca zmeny zamknuté v kancelárii! Bez výnimky,“ píše sa v odkaze.

Ďalším tvrdým pravidlom z reštaurácie, ktorá je pravdepodobne niekde v USA, bolo nepoužívať mobily, keď sú zamestnanci v práci. Inak riskujú stratu prepitného na týždeň. „Vypnite si telefón. Odosielanie SMS správ a používanie mobilného telefónu počas pracovnej doby je porušením zásad spoločnosti. Nebudeme o tom diskutovať! Prvé porušenie – prídete o prepitné na jeden deň. Druhé porušenie – prídete o prepitné na týždeň. Tretie porušenie – môžete prísť o prácu,“ napísali vedúci predstavitelia.

V príspevkoch na Reddite sa však objavili aj trochu úsmevnejšie, ako napríklad tento: „Nesedajte, pokiaľ nemáte potvrdenie od lekára.“ Na vlastné oči tento nápis videl jeden zo zákazníkov nemenovaného obchodu. Pomerne vtipný odkaz našli iní zamestnanci na dverách toalety. „Toto nie je spálňa. 3 minúty na používateľa. Nie je povolený žiadny mobilný telefón.“ Napokon ľudí pobavil aj tretí odkaz, v ktorom vedenie informuje zamestnancov o odmene. „Zamestnanci, dnes pre vás bude pripravené občerstvenie vo food courte ako ocenenie vašej tvrdej práce! Dnešné občerstvenie: banán.“