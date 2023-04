Desať znepokojivých SPOVEDÍ astronautov o tom, čo videli vo vesmíre: Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť

Sme vo vesmíre sami? To je otázka, ktorú si kladú vedci, no aj bežní ľudia. Doposiaľ napríklad nemôžeme stopercentne potvrdiť ani vyvrátiť existenciu mimozemškých civilizácií. Podľa amerického astronauta Scotta Carpentera na nich vo vesmíre neustále dohliadali mimozemšťania v UFO. Niekoľko ďalších jeho kolegov sa podelilo o svoje príbehy. Niektoré z nich sú poriadne strašidelné.

Vesmírny had

Astronaut NASA na dôchodku Franklin Story Musgrave má za sebou bohatú kariéru. Raz vraj videl vo vesmíre plávať vyše dvojmetrového bieleho hada. Nie je ťažké si predstaviť, že by to mohla byť hadica odpojená od vesmírnej lode, no Musgrave trvá na tom, že to bol naozajstný had.

Záhadné klopanie na dvere

Vo vesmíre nie je žiadny zvuk, je tam len vákuum, a práve to robí tento príbeh strašidelným. V roku 2003 sedel čínsky astronaut Yang Liwei vo svojom raketopláne, keď údajne počul klopanie. Opísal to ako klopanie dreveného vedra do železného vedra. Zrejme nie je jediný, kto to zažil. V rokoch 2005-2008 aj ďalší čínski astronauti hlásili podobné zvuky.

Sú na Mesiaci a sledujú nás

Keď sa Neil Armstrong vydal na prechádzku po Mesiaci a stal sa prvým človekom, ktorý tak urobil, nasledoval útok od konšpiračných teoretikov. Niektorí tvrdia, že jeho historická prechádzka na Mesiaci bola v skutočnosti nakrútená v štúdiu. Z mnohých konšpiračných teórií okolo tohto momentu je jedna, ktorá dodnes zostáva záhadou. NASA tvrdí, že po tom, čo Armstrong v roku 1969 pristál na Mesiaci, stratila prenos na približne dve minúty. V tajnej správe, ktorú mal astronaut napísať pre agenúru, uviedol, že vesmírne lode na Mesiaci boli obrovské. "Neverili by ste tomu! Hovorím vám, že sú tu aj iné vesmírne lode zoradené na druhej strane okraja krátera! Sú na Mesiaci a sledujú nás," údajne tvrdil Armstrong.

Podivná vesmírna hudba

Počas misie Apollo 10, skúšobnej jazdy prvej misie na Mesiac, sa astronauti okrem iného pustili do testovania rôznych zariadení. Na svoje veľké prekvapenie počuli v slúchadlách zvláštne pískanie, ktoré neskôr opísali ako vesmírnu hudbu.

Niečo lesklé na Mesiaci

Astronaut NASA Alan Bean tvrdí, že na Mesiaci videl niečo lesklé. Vyzeralo to ako koža na topánky. Nech už to bolo čokoľvek, doposiaľ nie je možné vysvetliť, čo presne videl.

UFO rôzneho tvaru

Keď astronauti James McDivitt a Ed White leteli nad Havajom, zbadali lietajúci predmet. Údajne bol vyrobený z kovu a zdalo sa, že z neho vyčnievajú ramená. Jeho pôvod dodnes zostáva záhadou.

Vznášajúce sa mŕtvoly zvierat

Vzhľadom na to, že prvými testovacími subjektmi, ktoré sa dostali do vesmíru, boli opica a pes, dáva tento príbeh zmysel. Keď sa zdanlivo dobrá vec zmenila na neúspech, zvieracie mŕtvoly boli vypustené do vesmíru, kde sa údajne vznášajú dodnes a môžu ich vidieť astronauti pri výletoch do vesmíru.

Scott Kelly zbadal UFO

Scott Kelly strávil dlhý čas na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Počas svojho pobytu vraj videl mimozemšťanov. Aj keď sám priamo nespomenul stret s mimozemskými civilizáciami, niektoré z jeho vtipov naznačujú, že nemusia byť len obyčajným žartom. V jednom rozhovore dokonca hovoril o "mimozemšťanoch, ktorí to majú vo vesmíre jednoduchšie ako my".

Flotila UFO

Gordon Cooper, ktorý letel na Mercury 9 aj Gemini 5, tvrdí, že v čase, keď bol pilotom letectva, videl celú flotilu UFO. V roku 1963 podľa jeho slov jeden takýto objekt letel smerom k nemu. Objekt dokonca zachytil aj radar.

Čudné svetlá v tvare písmena V

Americký astronaut Leroy Chiao, ktorý bol v roku 2005 veliteľom Medzinárodnej vesmírnej stanice, zbadal vo vesmíre s ostatnými členmi posádky podivné svetlá. Dokopy akokeby vytvárali písmeno V, len v opačnom smere.