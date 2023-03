Ďalší hrozivý dôsledok COVIDU-19: Vedci varujú pred vážnym poškodením dôležitého orgánu

Na stretnutí biofyzikálnej spoločnosti v San Diegu boli prezentované výsledky predbežného výskumu vedcov z Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Tí analyzovali srdcové tkanivo zosnulých, ktorí prekonali COVID-19 a zistili, že infekcia poškodila spôsob, akým bunky v srdci regulujú hladinu vápnika. Práve tento minerál je spojený so správnou funkciou srdcového svalstva a vplýva na to, ako sa sťahuje a pumpuje krv do celého tela. V inej časti štúdie bolo rovnaké poškodenie zaznamenané aj u myší, ktoré prekonali nákazu. Vedci uviedli, že po infikovaní vírusom SARS CoV-2 spustí imunitný systém v snahe bojovať proti nemu silnú zápalovú reakciu, ktorá následne narúša spôsob, akým sa v srdci ukladá vápnik.

Vápnikové ióny sú dôležité pri srdcovej funkcii a okrem iného ovplyvňujú to, ako rýchlo a silno sa zmršťuje. Uložené sú vo vnútri srdcových buniek a keď ich telo potrebuje, uvoľňujú sa cez bunkovú membránu. Týmto spôsobom sa vyplaví iba potrebné množstvo vápnika. "Vyzerá to tak, že poškodenie spôsobené zápalom počas covidovej infekcie podporuje otváranie týchto kanálov a tým umožňuje únik veľkého množstva vápnika z buniek srdca," uviedol šéf výskumného tímu Andrew Marks. Podľa neho takáto záplava vápnika môže znížiť funkciu orgánu, spôsobiť závažné arytmie alebo nepravidelný srdcový tep. Štúdia sa zamerala iba na srdcové tkanivo odobraté v období, keď neboli dostupné vakcíny, pripomína NBC News.

Vápnik hrá dôležitú úlohu aj v mozgu

Zistenia vychádzali z pozorovaní na začiatku pandémie, keď vedci skúmali súvislosť medzi covidom a mozgom. Štúdia zverejnená v roku 2021 v časopise Alzheimer’s and Dementia dokumentuje rovnaké poškodenie buniek vápnikových iónových kanálov v mozgovom tkanive ľudí, ktorí prekonali koronavírusovú infekciu. Podľa Marksa boli tieto problémy dlhodobo pozorované u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Šéf losangeleskej kliniky v Cedars-Sinai Medical Center, kardiológ Siddharth Singh, na tomto výskume neparticipoval, ale sa domnieva, že najnovšie zistenia pomáhajú vysvetliť príčinu diagnóz súvisiacich so srdcom a mozgom, ktorými trpia postcovidoví pacienti.

Vírusové infekcie spôsobujúce zápal srdca nie sú novým zistením. Počas zimy pred pandémiou, keď sa prudko zvýšil nárast počtu vírusových infekcií, bol zaznamenaný nárast prípadov myokarditídy, podotkol Singh s tým, že poškodenie srdca nemuselo byť nevyhnutne trvalé. Nezabudol tiež pripomenúť, že títo pacienti musia byť sledovaní dlhšie obdobie, aby vedci presne pochopili, aké faktory majú vplyv na vznik týchto problémov.

Dokážu vakcíny chrániť pred poškodením srdca covidom?

Nedávna štúdia zverejnená v časopise Journal of the American College of Cardiology naznačuje, že očkovanie môže chrániť pred závažnými kardiovaskulárnymi príhodami, čiže pred infarktom a mŕtvicou, ktoré majú súvislosť s covidom. Práca analyzovala údaje od takmer dvoch miliónov ľudí z databázy National Covid Cohort Collaborative. Asi 218 000 z nich dostalo aspoň jednu dávku mRNA vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna alebo Johnson & Johnson. Experti zistili, že dokonca aj neúplné očkovanie bolo spojené s nižším rizikom kardiovaskulárnych príhod v období najmenej šesť mesiacov. Na to, aby sa potvrdilo, či očkovanie covidovými vakcínami znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod, je však potrebný ďalší výskum.