Vedci zistili, že očkovanie proti COVIDU-19 znižuje riziko týchto závažných chorôb

Pri analýze najrozsiahlejších súborov údajov v Spojených štátoch výskumníci z newyorskej Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) odhalili, že očkovanie proti covidu je spojené s menším počtom infarktov, mozgových príhod a iných kardiovaskulárnych problémov u ľudí, ktorí boli infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Správa s názvom "Vplyv očkovania na závažné nežiaduce kardiovaskulárne príhody u pacientov s infekciou COVID-19" bola zverejnená v časopise Journal of the American College of Cardiology 20. februára.

Ide o prvú štúdiu, ktorá skúmala úplné aj čiastočné očkovanie a súvislosť s nežiaducimi srdcovými príhodami v USA, čím sa potvrdili skoršie analýzy vykonané prostredníctvom kórejského registra COVID-19. Výskumníci použili databázu National COVID Cohort Collaborative (N3C), najväčšiu národnú komplexnú databázu o ochorení COVID-19. Od svojho vzniku v roku 2020 N3C nepretržite zbiera údaje z elektronických zdravotných záznamov inštitúcií po celej krajine. Do tejto štúdie bolo zahrnutých 1 934 294 pacientov, z ktorých 217 843 dostalo mRNA vakcíny od spoločnosti Pfizer-BioNTech, resp. Moderna alebo vektorovú vakcínu od Johnson & Johnson.

"Snažili sme sa objasniť vplyv predchádzajúceho očkovania na kardiovaskulárne príhody u ľudí, ktorí prekonali COVID-19, a zistili sme, že najmä medzi ľuďmi s cukrovkou 2. typu, vysokým cholesterolom, ochorením pečene a obezitou bolo riziko komplikácií nižšie. Hoci nemôžeme pripisovať príčinnú súvislosť, je to podporný dôkaz o tom, že očkovanie môže mať priaznivé účinky na rôzne komplikácie po covide," povedal hlavný autor štúdie a profesor medicíny v ISMMS Girish N. Nadkarni.

Na prekvapenie vedcov sa dokonca čiastočné očkovanie spájalo s nižším rizikom nežiaducich kardiovaskulárnych príhod, doplnila autorka prvej štúdie Joy Jiangová. "Vzhľadom na rozsah celosvetovej infekcie SARS-CoV-2 dúfame, že naše zistenia by mohli pomôcť zlepšiť mieru zaočkovanosti, najmä u jedincov s koexistujúcimi ochoreniami," dodala.