Nečakané zistenie o ľuďoch, ktorí nosili rúška: A deje sa to dokonca aj medzi žiakmi na školách

HONGKONG - Ľudia v Hongkongu si za tri roky natoľko zvykli na ochranné rúška, že sa bez nich často hanbia objaviť na verejnosti. Povinnosť nosiť ich v ázijskej metropole sa skončila len minulú stredu, mnohí ľudia vrátane detí v školách ale chodí dobrovoľne ďalej so zakrytou tvárou, napísal denník Financial Times.

Obavy z konca nosenia rúšok počas výučby mali i učitelia a žiaci v čínskej základnej škole YMCA. "Aby sa deti na zmenu pripravili, tak pre ne škola usporiadala špeciálnu hodinu s názvom 'Ako si vážiť usmievajúce sa tváre'. Niektorí žiaci sa stále hanbia. Odvtedy, kedy sa pred spolužiakmi naposledy ukázali s nezakrytou tvárou, uplynulo veľa času," vysvetlil riaditeľ.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Hongkong zrušil povinnosť nosiť rúško ako jedno z posledných miest na svete po 945 dňoch. V stredu, teda prvý deň, kedy prestalo nariadenie platiť, sa z asi 700 žiakov v škole objavilo bez ochrany tváre len asi 80 z nich. Podobne sú na tom aj ostatní obyvatelia mesta. "Po takmer troch rokoch života s nasadeným rúškom sa to stalo súčasťou života hongkongských obyvateľov. Ak je nosenie rúška stále považované za sociálnu normu, napríklad keď ho majú nasadené vaši spolucestujúci vo vlaku, tak je oveľa vyššia šanca, že urobíte to isté," priblížil Bryant Hui, ktorý vyučuje psychológiu na Hongkongskej polytechnickej univerzite. Obava z nákazy koronavírusom tak podľa neho nie je jediným dôvodom, prečo sa ľudia nehodlajú rúška vzdať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan

Ľudia oslovení denníkom Financial Times uviedli, že budú ochranu tváre nosiť napríklad kvôli alergii, snahe vyhnúť sa pasívnemu fajčeniu alebo jednoducho preto, že im doma rúška zostali. "Nosiť rúško je súčasťou módneho trendu," myslí si Mi Leeová, ktorá pracuje v pohostinstve. "Je to zvyk. Nemôžem sa jednoducho adaptovať na to, že ho nenosím. Je to ako skúšať prestať fajčiť. Je to závislosť, ktorej sa človek len tak nezbaví. Covidu sa ale nebojím, už som ho chytil vlani," povedal predavač Ah Miu.

K obľube rúšok môže prispievať i to, že ich nosenie bolo v Hongkongu i na ďalších miestach Ázie obvyklé už pred rozšírením covidu-19. V Južnej Kórei napríklad na jar vláda vyzývala na nosenie rúšok kvôli prevencii respiračných ochorení počas sezóny prachových búrok vo východnej časti Ázie.