Vedci skúmali škodlivosť rúšok a respirátorov: Zistenie, ktoré vás určite bude zaujímať

CORVALLIS - Rúška a respirátory sú dôležité pre spomalenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. Per- a polyfluóralkylové látky (PFAS) sa pridávajú do mnohých produktov na odpudzovanie tekutín, ale ich prítomnosť v tvárových maskách nebola dôkladne preskúmaná. Vedci najnovšie zisťovali, či sú PFAS v bežných rúškach a respirátoroch zdraviu škodlivé.

Americkí výskumníci sa v štúdii zverejnenej v odbornom časopise ACS’ Environmental Science & Technology Letters pozreli na to, koľko per- a polyfluóralkylových látok (PFAS) obsahujú rúška a respirátory. Tieto látky sú súčasťou mnohých produktov a ich úlohou je odpudzovať tekutiny. Zistilo sa, že väčšina testovaných tvárových masiek obsahuje nízke alebo zanedbateľné hladiny PFAS, s výnimkou masky určenej pre hasičov, ktorá by v určitých situáciách mohla predstavovať zdravotné riziká.

Výrobcovia navrhujú tvárové masky tak, aby nielen zabraňovali vdýchnutiu častíc a patogénov, ale aj odpudzovali tekutiny. Niektoré firmy preto môžu do svojich produktov pridávať PFAS. Počas súčasnej pandémie ľudia nosili rúška a respirátory na tvárach dlhý čas, čo by mohlo predstavovať riziko vdýchnutia PFAS. Okrem toho končí množstvo použitých tvárových masiek na skládkach, kde by sa zlúčeniny mohli vylúčiť do životného prostredia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ivan Titaley z Oregonskej štátnej univerzity spolu so svojimi kolegami zmeral množstvo PFAS v rôznych typoch tvárových masiek a analyzoval dôsledky ako pre ľudí, tak aj životné prostredie. Výskumníci použili hmotnostnú spektrometriu na meranie neprchavých a prchavých PFAS v deviatich typoch tvárových masiek: jednej chirurgickej, jednej N95, šiestich opakovane použiteľných tkaninách a tepelne odolnej tkaninovej maske inzerovanej hasičom.

Chirurgické masky a masky N95 mali najnižšiu úroveň PFAS, zatiaľ čo hasičská maska obsahovala najvyššie množstvo PFAS. Vedecký tím na základe predchádzajúcich štúdií na zvieratách odhadol dávku PFAS, ktorá by mohla spôsobiť zdravotné problémy. Podľa týchto výpočtov pravidelné nosenie chirurgických, N95 a látkových masiek nepredstavuje nijaké riziko. Vyššie hladiny PFAS v hasičskej maske však prekročili dávku, ktorá sa považuje za bezpečnú, ale iba pri celodennom nosení (10 hodín) pri vysokej aktivite, ako je cvičenie alebo práca spôsobom, ktorý zvyšuje dýchanie nositeľa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com

Ďalej výskumníci analyzovali vplyv PFAS na životné prostredie z chirurgických masiek a masiek N95 (ktoré tvoria viac ako 99 percent tvárových masiek vyhodených na skládkach). Odhadli, že aj keby každý Američan starší ako päť rokov odhodil jednu tvárovú masku denne (90 miliárd tvárových masiek ročne), PFAS z rúšok a respirátorov by tvorili len malú časť znečisťujúcich látok na skládkach. Podľa odborníkov by tento výskum mal povzbudiť verejnosť, aby naďalej nosila tvárové masky, najmä počas pandémie. Mohlo by to tiež pomôcť ľuďom robiť informované rozhodnutia o tom, aký typ tvárových masiek nosiť a povzbudiť výrobcov, aby zvážili chemikálie používané v tvárových maskách.