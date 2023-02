Neuveriteľný príbeh: Z lietadla vypadol kokaín, zožral ho medveď a... takto ho našli o tri mesiace neskôr

WASHINGTON - Americké úrady v septembri 1985 našli na dvore domu v štáte Tenneessee telo pašeráka drog Andrewa Thorntona. Mal pri sebe tašku plnú kokaínu, neotvorený padák a kľúč od malého letúňa, ktorý havaroval zhruba o sto kilometrov ďalej. Vyšetrovatelia sa domnievali, že zvyšok drogovej zásielky Thornton predtým vyhodil z lietadla a niekoľko mesiacov po ňom pátrali. V horách v severnej Georgii ju ale predtým než oni našiel medveď baribal, píše denník The New York Times.

"Medveď sa k tomu dostal skôr než my. Tašku roztrhal, dal si kokaín a predávkoval sa," povedal agentúre AP v decembri 1985 jeden z vyšetrovateľov. Podivný, ale pravdivý príbeh, ktorý inšpiroval nový film Medveď na kokse, je výsledkom nezvyčajnej súhry okolností. Odborníci z celých Spojených štátov uviedli, že sa so žiadnym podobným prípadom nikdy nestretli. Zaznamenali ale, že si voľne žijúce zvieratá dopriavajú takmer všetko ostatné; z domov kradnú luxusné čokoládové torty, z kŕmidiel pre kolibríky vysávajú sirup a zmocňujú sa i ďalších omamných látok vrátane marihuany alebo piva.

Medvede sú konzumáciou ľudského proviantu preslávené, obzvlášť keď sa blíži zima a ony potrebujú nabrať kilogramy. "Sú to v podstate žracie stroje. Bez prestania hľadajú ľahkú a kalorickú potravu," vysvetľuje biológ a odborník na baribaly a ďalšie cicavce Dave Wattles. Medvede, ktoré majú vynikajúci čuch, sa naučili, že človek je spoľahlivým zdrojom takej potravy, a tak prevracajú smetiaky a hrabú sa v odpadkoch. Vykrádajú vtáčie kŕmidlá a včelie úle, kradú krmivo určené pre hospodárske zvieratá a domácich miláčikov, vykrádajú kurníky a vylizujú tuk z odkvapkávacích nádob vonkajších grilov. Niekedy sa vlámu aj do ľudských obydlí. V horách Berkshire v západnom Massachusetts jeden medvedí zlodej bežne vyhľadával mrazené pochúťky. "Dostal sa do niekoľkých domov a ignoroval dostupné potraviny. Išiel priamo k mrazničke a jedol zmrzlinu. Takmer vždy si dal vanilkovú, ale možno to bolo pre jej dostupnosť," povedal massachusettský úradník Andrew Madden.

Pri hľadaní vysoko kalorickej potravy medvede niekedy narazia aj na iné látky. V októbri 2020 nahlásil muž z Cotopaxi v Colorade, že sa mu do vonkajšej mrazničky vlúpal medveď a odniesol si cukrovinky s marihuanou, uviedol Joseph Livingston zo správneho úradu pre coloradské parky a voľnú prírodu.

Nech už voľne žijúce zvieratá zažívajú po požití rekreačných drog čokoľvek, môže im byť hlavne veľmi zle. Záchranná stanica Gibsons Wildlife Rehabilitaion Center v kanadskej Britskej Kolumbii prijala v januári 2018 omámeného medvedíka čistotného. Laboratórne testy odhalili, že nedávno užil marihuanu a benzodiazepin - liek často predpisovaný na úzkosť. Stanica zviera držala v teple a pokoji. Keď sa po niekoľkých hodinách prebral, tak ho prepustila. Drogy sa môžu dostať aj do vodných zdrojov. V štúdii z roku 2021 vedci informovali, že sa v maďarskom jazere Balaton po hudobnom festivale našlo množstvo nelegálnych látok vrátane kokaínu, MDMA a ketamínu. V roku 2019 našli experti stopy kokaínu v telách sladkovodných kreviet vylovených z britských riek.

Vzhľadom na to, že voľne žijúce zvieratá svoje návyky pravdepodobne nezmenia, je na ľuďoch, aby znížili možné riziká. Odborníci odporúčajú, aby sme správne likvidovali odpadky a skladovali krmivo pre vtáky, domáce zvieratá, odpadky a ďalšie možné lákadlá bezpečne vo vnútri domu. Taktiež by sme nemali kŕmiť voľne žijúce zvieratá a určite by sme nemali zhadzovať kokaín z lietadiel.