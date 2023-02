Bizarné VIDEO mravčiara dokonale poplietlo ľuďom hlavy: Ako je niečo také vôbec možné?

LONDÝN - Obrovský mravčiar, ktorý má podľa všetkého dve hlavy, úplne zmiatol internet. Ľudia sa snažia prísť na to, ako funguje podivná anatómia zvieraťa. Ukázalo sa však, že v skutočnosti to nie je druhá hlava, ale niečo oveľa prirodzenejšie. Podľa niektorých ľudí ide o obranný mechanizmus proti predátormi.

Video, ktoré nazbieralo viac ako dva milióny zhliadnutí, mätie ľudí po celom internete. Zachytáva mravčiara, ktorý má na prvý pohľad dve hlavy. Zdá sa, že obe si pochutnávajú na potrave. Niektorí ľudia tvrdia, že to nie je možné a snažia sa prísť na to, ako to v skutočnosti je. "Na čo sa to, sakra, pozerám?" zamýšľa sa jeden užívateľ na Twitteri.

Odpoveď je jednoduchá. Tento mravčiar má naozaj len jednu hlavu - s hnedým, dlhým ňufákom. Zvláštna vec, ktorá vyzerá ako druhá hlava, je v skutočnosti ľavé predlaktie zvieraťa. Malé hnedé fľaky páperia spôsobujú, že to vyzerá trochu ako druhá hlava. Mravčiar teda používa svoju labku na lepšie uchopenie polena.

Niektorí na to prišli aj bez vysvetlenia, hoci priznali, že im to nejaký čas trvalo. "Musel som si to pozrieť asi štyrikrát, aby som to pochopil," napísal jeden muž. Iní sú presvedčení o tom, že s optickým klamom má niečo spoločné aj evolúcia. "Predpokladám, že srsť na jeho predných nohách sa vyvinula tak, aby vyzerala, ako keby tam boli dve zvieratá, ako obranný mechanizmus," myslí si jedna osoba. "Príroda pozná spôsoby, ako chrániť životne dôležité časti časťami, ktoré vyzerajú ako iné. Ako niektoré psy majú znaky nad očami, ktoré vyzerajú ako oči. Niektoré motýle sú zase sfarbené tak, aby vyzerali ako iné motýle, ktoré vtákom nechutia," súhlasil ďalší z komentujúcich.