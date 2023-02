Experti varujú pred chybami, ktoré robíme pri rozmrazovaní čelného skla na aute: Dopúšťate sa ich?

Aj napriek tomu, že odstraňovanie námrazy či snehu z čelného skla je otrava, je to dôležité, pretože v opačnom prípade môžete riskovať dopravnú nehodu. Nie vždy ale na tieto úkony máte dostatok času. Automobiloví experti z predajne Dick Lovett sa s denníkom The Mirror podelili o tipy na odstraňovanie námrazy.

Zároveň varovali, že nie všetky bežne používané nástroje sa na to hodia. Niektoré z nich totiž môžu vážne poškodiť čelné sklo a tým pádom vám spôsobia aj nemalú finančnú ujmu. "Nelejte naň priamo vriacu vodu. Rýchla zmena teploty by mohla spôsobiť prasknutie skla. Namiesto toho si nahrejte čelné sklo zvnútra auta a použite škrabku." Rovnako by ste sa mali vyhýbať aj používaniu ostrých predmetov. Taktiež sa nevypláca počas odmrazovania nechávať svoje auto bez dozoru. Hrozí, že sa do auta nepozorovane dostane zlodej.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Ak sa vám ráno nechce vstávať skôr, ako je to potrebné, odborníci ponúkajú niekoľko rád. "V noci položte na čelné sklo starý uterák alebo prikrývku. Môže to fungovať dobre, ak nemáte k dispozícii protimrazový kryt na čelné sklo. Zapnite motor a kúrenie na maximum a na vysokú teplotu. Nasmerujte ho na čelné sklo a zapnite klimatizáciu (ak ju máte), aby bol vzduch suchý. Potom vyklopte slnečné clony, pomôžu pri rýchlejšom odmrazovaní čelného skla," dodali.