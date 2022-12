Super rýchly trik, ako rozmraziť čelné sklo na aute: Odvážite sa ho vyskúšať?

Pravidelné ranné škrabkanie čelného skla na aute počas zimy je rituál, ktorému by sa všetci vodiči najradšej vyhli. Vďaka niekoľkým jednoduchým trikom ich však môžete zvládnuť rýchlejšie. Sympatické je aj to, že nemusíte kvôli nim výrazne odľahčiť svoju peňaženku.

S klesajúcimi teplotami narastajú problémy pre vodičov, ktorí parkujú svoje autá vonku. Na trhu je už, našťastie, množstvo prípravkov, vďaka ktorým sa dajú tieto nepríjemnosti vyriešiť rýchlejšie. Existujú ale aj ďalšie veľmi účinné a zároveň cenovo dostupné spôsoby, ako bojovať s namrznutým čelným sklom. Zverejnila ich islandská spoločnosť Lotus Car Rental, ktorá odporúča, aby ste si večer natreli okná a čelné sklo vášho auta rozkrojenou cibuľou. Rovnako účinný môže byť aj zemiak.

Odborníci zároveň uvádzajú, že ako rozmrazovač sa používa aj ocot, pretože jeho bod tuhnutia je oveľa nižší ako bod mrazu vody, takže voda v octe nemá šancu zamrznúť. Aj keď sú domáce alternatívy efektívne a lacnejšie, určite si nechajte v aute aj nejaký rozmrazovací prípravok.

V prípade, že vás používanie spomínaných surovín príliš neláka, je tu ďalší trik, ktorý by ste mohli vyskúšať. Naplňte vrecko teplou vodou a prejdite ním po čelnom skle, aby ste dosiahli rýchly výsledok. Na čelné sklo by ste však nikdy nemali liať horúcu vodu, pretože môže prasknúť. "Namiesto toho nalejte teplú vodu do vrecka s uzáverom a potom ním pretrite čelné sklo. Tento hack sa minulú zimu stretol na TikToku s obrovskou odozvou, pretože odstráni ľad za pár sekúnd," tvrdia experti.