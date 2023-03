Definitívne rozhodnutie je na svete: Dieselový či benzínový motor už na trhu nenájdete! Osudným sa im stane tento rok

Ministri energetiky EÚ v utorok odsúhlasili legislatívu, v rámci ktorej bude od roku 2035 možné v európskom bloku zaregistrovať len nové autá a dodávky poháňané klimaticky neutrálnymi palivami. Oznámila to švédska ministerka energetiky Ebba Buschová. Hlasovanie ministrov bolo odložené o niekoľko týždňov, keďže Nemecko na poslednú chvíľu požiadalo o výnimku pre tzv. e-palivá. Brusel a Berlín nakoniec cez víkend dosiahli kompromis. Európska komisia sa zaviazala, že vytvorí legálnu cestu pre predaj nových áut so spaľovacími motormi, ktoré budú jazdiť na klimaticky neutrálne palivá.

Dekarbonizácia nových vozových parkov v Európe

Podľa nového zákona všetky nové predávané autá budú musieť mať od roku 2035 nulové emisie CO2. A od roku 2030 o 55 % nižšie emisie CO2 v porovnaní s úrovňami z roku 2021. Ciele sú navrhnuté tak, aby podporili rýchlu dekarbonizáciu nových vozových parkov v Európe. Očakávalo sa, že politika EÚ znemožní predaj áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Ale výnimka, ktorú získalo Nemecko, ponúka potenciálnu záchranu tradičným vozidlám. E-palivá sa vyrábajú syntézou zachytených emisií CO2 a vodíka vyrobeného pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Sú považované za uhlíkovo neutrálne, pretože CO2 uvoľnené pri spaľovaní paliva je vyvážené CO2 odstráneným z atmosféry pri výrobe paliva.

Poľsko hlasovalo proti zákonu, s európskou legislatívou nie sú vôbec spokojní

Využitie e-palív je však veľmi kontroverzné, keďže ich cena bude podľa expertov vysoká. Výnimka pre e-palivá tak pomôže najmä producentom drahých športových vozidiel Porsche a Ferrari, ktorí patria k ich zástancom, keďže syntetické palivá predstavujú pre nich spôsob, ako sa vyhnúť ťažkým batériám. Poľsko v utorok hlasovalo proti zákonu. Taliansko, Bulharsko a Rumunsko sa zdržali hlasovania. Poľsko označilo zákon za nereálny a uviedlo, že hrozí zdraženie áut, zatiaľ čo Taliansko chce, aby aj autá na biopalivá dostali výnimku po roku 2035. Doprava sa podieľa takmer štvrtinou na produkcii emisií v EÚ.

Jednoznačne podporujeme ochranu životného prostredia, slovenský priemysel však môže padnúť na kolená

K schváleniu zákazu spaľovacích motorov sa vyjadril aj predseda strany SaS Richard Sulík, ktorý je jedným z najväčších kritikov tohto zákona na Slovensku. „V podstate sme ľuďom zakázali kupovať si obyčajné autá, či už Škoda Fábia, Kia Sportage, či Hyundai i30 čo sú na Slovensku najobľúbenejšie modely a čiastočne sa tu aj vyrábajú budú od roku 2035 zakázané" priblížil predseda SaS.

„Treba povedať aj to, že moderný benzínový, alebo naftový motor zaťažuje životné prostredie výrazne menej, ako to bolo ešte pár rokov dozadu. Pokladám to za premárnenú príležitosť, za strieľanie si do kolena,“ kritizuje novú legislatívu. Richard Sulík zároveň povedal, že tieto kroky považuje za súčasť prehnaného aktivizmu. „Strana SaS je jednoznačne za ochranu životného prostredia. Nikto z nás nechce žiť v krajine, kde umierajú stromy, alebo ryby plávajú hore bruchom. Jednoznačne podporujeme ochranu životného prostredia," vysvetlil a jedným dychom dodal, že aj ochrana životného prostredia musí mať zdravý rozum a spĺňať logické náležitosti. Podstatným faktorom podľa Sulíka by mal byť aj ekonomický pohľad.