Rakúšanka s megaprsiami chcela napodobniť ikonickú scénu z Baywatchu: Ľudia ju prosia, už nikdy to nerob!

Jessica vystupujúca pod menom Jessy Bunny minula už viac ako 45- tisíc eur na chirurgické vylepšenia svojho tela. Čo sa týka hrudníka, nosí veľkosť 75E a hovorí sa o nej, že má najväčšia prsia v Rakúsku. Na Instagrame, kde vystavuje svoje sporoodeté telo, má viac ako 143-tisíc fanúšikov.

V jednom videu, ktoré zverejnila koncom decembra, pretvorila plážovú scénu z Baywatchu, ale bez ikonických červených plaviek. "Veľmi sa hýbu," skonštatovala Jessica v príspevku. Ľudia jej snahu ale vôbec neocenili a video ich priam vydesilo. "To je veľká hmotnosť, ktorá tam skáče!" napísala jedna osoba. Ďalšia poznamenala: "Prosím, už to nerob. Je to príliš nebezpečné! Vyzerá to naozaj bolestivo."

Modelka, ktorá fandí nemeckému futbalovému tímu FC Norimberg, sa v minulosti ponúkla ako sponzorka ženského tímu. "Som na nich obzvlášť hrdá. Rada by som s okamžitou platnosťou podporila ženský futbalový tím v Norimbergu ako sponzor. Tento projekt pre mňa osobne znamená veľa," povedala denníku Bild. Futbalový klub ale nebol nijako zvlášť nadšený a jej ponuku odmietol. "V rámci svojich marketingových smerníc FCN ako klub zásadne neuzatvára žiadne partnerstvá z kategórie erotiky," odpovedal hovorca FC Norimberg.