Desivá predpoveď Isaaca Newtona: V tomto roku má nastať koniec sveta, mnohí budú vtedy ešte žiť!

Sir Isaac Newton, ktorý je považovaný za najväčšieho anglického matematika všetkých čias, zmenil ľudské chápanie sveta, v ktorom žijeme. Rozvíjal teórie, ktoré presahovali svet matematiky, fyziky a vedy. Svoje vedomosti však využil aj na to, aby predstavil sériu odvážnych predpovedí o svete. Podľa neho má koniec sveta nastať v roku 2060.

Matematik napísal v roku 1704 svoju vlastnú verziu toho, kedy sa skončí svet. Informuje o tom stránka History of Yesterday. Newton sa opieral o Knihu proroka Daniela, ktorá sa zameriava na prvé kroky ľudstva z hľadiska kresťanstva. Jednou z tém je aj myšlienka biblickej apokalypsy a ako sa to môže stať. Vedec vo svojom takmer 7000-stranovom diele opísal nasledujúcich sedem udalostí:

2300 prorockých dní sa nezačalo pred povstaním malého rohu capa. Tieto dni sa nezačali po zničení Jeruzalema a Chrámu Rimanov. Čas a polčas sa nezačali pred rokom 800, kedy začala pápežská nadvláda. Nezačali sa po vláde Gregora VII. 1084. 1290 dní sa nezačalo pred rokom 842. Nezačali po vláde pápeža Grega VII. 1084. Rozdiel medzi 1290 a 1335 dňami je súčasťou siedmich týždňov. Preto sa 2300 rokov nekončí pred rokom 2132 ani po roku 2370. Časy a polčasy sa nekončia pred rokom 2060 ani po 2344. 1290 dní sa nekončí pred rokom 2090 ani po roku 1374.

Tieto predpovede sú pomerne komplikované na pochopenie. Podľa Newtona, ako objasňuje Andrej Tapalaga z History of Yesterday, koniec sveta príde 1260 rokov po sformovaní Svätej ríše rímskej, ktorá bola založená v roku 800. To by teda viedlo k pádu Zeme v roku 2060. "Teraz je toho veľa, čo treba stráviť, predovšetkým pre tých, ktorí nemajú prehľad o kresťanstve. Po prvé, výraz ‚koniec sveta‘ má v tomto smere veľa významov, ale čo Newton nazýva koncom sveta, je niečo iné ako to, čo väčšina ľudí označuje za koniec sveta. Väčšina ľudí to definuje ako koniec existencie alebo koniec našej ľudskosti, kde všetci zomrieme," uviedol Tapalaga.

Koniec sveta, o ktorom referuje britský matematik, nastane, keď sa Ježiš vráti a prinesie mier do tohto sveta tým, že bude vládcom po celé tisícročie. "Ježiš spáli všetkých tých, ktorí skazili kresťanstvo pre svoj vlastný osobný prospech a naučí nás všetkých žiť v harmónii. Tí, ktorí budú proti nemu, budú čeliť jeho hnevu a tých, ktorí ho prijmú, zahrnie svojou láskou," uzatvára Tapalaga.