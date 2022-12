Desivý scenár pre Zem: Toto má postihnúť ľudstvo, jedného dňa sa všetci zadusia

ATLANTA - Nateraz život na našej planéte bohatej na kyslík prekvitá, hoci to tak nebolo vždy, ale nebude to tak ani navždy. Vedci predpokladajú, že Zem sa opäť vráti k atmosfére, ktorá je chudobná na kyslík, ale zato bohatá na metán. Inými slovami, v budúcnosti nebudú mať ľudia čo dýchať.

Dobrou správou, alebo podľa uhlu pohľadu zároveň zlou, ale je, že nás to nemusí trápiť, pretože sa toho nedožijeme. Podľa vedcov totiž príde k tejto zmene približne o jednu miliardu rokov. A keď už nastane, udeje sa pomerne rýchlo, píše Science Alert. Zem sa tak vráti do obdobia, ktoré u nás bolo ešte pred udalosťou známou ako Veľká oxidačná udalosť. Bude to znamenať koniec života pre ľudstvo i väčšinu iných foriem života potrebujúceho kyslík. Sprievodným javom bude postupná strata povrchovej vody.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Na dosiahnutie svojich záverov výskumníci vytvorili podrobné modely biosféry Zeme, pričom zohľadnili zmeny jasu Slnka a zodpovedajúci pokles hladín oxidu uhličitého. Už skôr predpovedali, že zvýšená radiácia zo Slnka zmaže oceánske vody z povrchu našej planéty v priebehu dvoch miliárd rokov. Táto štúdia založená v priemere na necelých 400 000 simuláciách však tvrdí, že zníženie hladiny kyslíka zabije život na Zemi ešte skôr. "Pokles kyslíka bude veľmi, veľmi extrémny. Hovoríme asi o miliónkrát menej kyslíka ako dnes," uviedol expert na klímu a planetárne vedy Chris Reinhard z Georgia Institute of Technology.

To, čo robí túto štúdiu dôležitou pre súčasnosť, je naše hľadanie obývateľných planét mimo Slnečnej sústavy. Máme čoraz výkonnejšie teleskopy, s ktorými dokážeme vyhľadať obrovské množstvo údajov. Je možné, že budeme musieť hľadať iné biologické hľadiská okrem kyslíka, aby sme mali vyššiu šancu na spozorovanie života. Výskum je súčasťou projektu NASA NExSS, ktorý sa zaoberá obývateľnosťou iných planét než Zeme.