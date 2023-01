Zažívate po sexe tento stav? Nie ste sami! Terapeutka vysvetľuje, čo to znamená

Sexuálna terapeutka Ness Cooperová pre Metro povedala, že sa s postkoitálnou dysfóriou stretáva často. Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi alebo emóciami. Najčastejším pocitom je smútok, ale aj obavy, úzkosť či nervozita. "Mnohí zažijú postkoitálnu dysfóriu v určitom bode života, len za posledný týždeň ju zažilo dve až päť percent jednotlivcov," vysvetľuje odborníčka.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Postkoitálna dysfória sa často vyskytuje na konci cyklu sexuálnej odozvy, čiže po dosiahnutí orgazmu. "Ak niekto zažíva postkoitálnu dysfóriu na konci každého orgazmu, mal by sa obrátiť na sexuálneho terapeuta, ktorý mu môže pomôcť prísť na to, prečo sa to deje," radí Cooperová s tým, že postkoitálna dysfória nie je traumatická reakcia. "Stále úplne nevieme, prečo ju ľudia zažívajú. Niektorí teoretizujú, že sa to stáva po tom, čo niekto zažil intenzívne hormonálne uvoľnenie zo sexu a orgazmu. Je teda možné, že náhly pokles hormónov vyplavených počas sexu v nás vyvolá smútok."

Niekedy sa tieto pocity môžu objaviť v dôsledku iných sexuálnych alebo vzťahových problémov. Ak je to tak, opäť sa odporúča návšteva párového alebo sexuálneho terapeuta, ktorý vám môže pomôcť lepšie to pochopiť. Jedným zo spôsobov, ako zvládnuť postkoitálnu dysfóriu, by podľa Cooperovej mohla byť starostlivosť po sexe. "Zdriemnite si, maznajte sa, dajte si teplý nápoj. Spravte čokoľvek, o čom viete, že vám pomáha relaxovať."