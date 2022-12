Vedci odhalili, že sex môže u ľudí vyvolať... to vážne? Ľudia sa o tom hanbia hovoriť

LOUISVILLE - V najnovšej štúdii jej autori uvádzajú, že pohlavný styk môže byť spúšťačom astmatických záchvatov. Podľa nich ide o málo diskutovanú tému iba preto, lebo pacienti sa hanbia o tejto problematike hovoriť so svojimi lekármi.

Milovanie môže podľa vedcov spúšťať astmatické záchvaty. Zatiaľ čo bol šport a iné formy fyzického pohybu spájané s ich vznikom už v minulosti, o súvislosti medzi astmou a pohlavným stykom sa zatiaľ veľa nehovorilo. Dôvodom môže byť aj fakt, že pacienti sú často príliš hanbliví na to, aby diskutovali o takýchto intímnych incidentoch s lekármi. Podľa odborníkov až 90 percent astmatických pacientov mohlo niekedy v živote pociťovať symptómy spôsobené cvičením. Keďže sex nie je všeobecne považovaný za formu cvičenia, len málo pacientov alebo lekárov je ochotných rozpoznať súvislosť medzi sexom a astmatickými záchvatmi. "Mnoho ľudí si neuvedomuje, že výdaj energie pri sexuálnej aktivite je približne ekvivalentný chôdzi na druhé poschodie," uviedla autorka štúdie Ariel Leungová.

Vedci mali už dávnejšie podozrenie, že milovanie môže byť nedostatočne diagnostikovaným spúšťačom astmatických záchvatov. Z tohto dôvodu realizovali prehľad všetkých existujúcich lekárskych prípadových štúdií na túto tému. Odhalili len malý počet prípadov. "Presná prevalencia pohlavného styku, ktorá sa prejavuje ako astma vyvolaná cvičením, nie je známa. Z týchto údajov však môžeme vyvodiť, že pacienti s astmou vyvolanou cvičením pravdepodobne budú trpieť záchvatmi vyvolanými pohlavným stykom. Všeobecná prevalencia astmy vyvolanej cvičením je približne päť až dvadsať percent bežnej populácie, takže hovoríme o veľkej časti obyvateľstva, nielen o astmatikoch," vysvetľuje Leungová.

Zatiaľ čo hlásených prípadov exacerbácií astmy súvisiacich so sexom bolo menej, výskumníci sa stretli s veľkým počtom prípadov alergických reakcií na ejakulát alebo latex, s ktorými ľudia prichádzajú do kontaktu pri intímnom styku. Hoci sa mnohí astmatici príliš hanbia diskutovať o týchto záležitostiach s lekármi, odborníčka sa domnieva, že zvyšovanie povedomia o tomto probléme môže pomôcť obmedziť záchvaty vznikajúce v spálni.

"Patofyziológia astmy vyvolanej sexuálnym stykom odzrkadľuje astmu vyvolanú cvičením, takže jej liečba je podobná," hovorí Leungová, ktorá odporúča, aby pacienti preventívne užili lieky tridsať minút pred sexom. "Niektorí si môžu myslieť, že to uberá na romantike, ale nič nie je romantickejšie ako starať sa o seba a nenechať svojho partnera pozorovať astmatický záchvat," uzatvára. Výsledky štúdie boli prezentované na výročnom vedeckom stretnutí združenia American College of Allergy, Asthma and Immunology, ktoré sa konalo pred pár dňami.