Kráska pod paľbou kritiky za to, ako chodí oblečená do fitka: Vyšli by ste v tomto z domu?

LOS ANGELES - Rosa Esparzová je na sociálnych sieťach kritizovaná za vzhľad, s akým chodí do fitness centra. Tvrdí ale, že negatívne komentáre ju od cvičenia s výrazným mejkapom či upnutým oblečením neodradia a pre kritikov má svojskú odpoveď.

Rosa Esparzová zdieľa na TikToku videá dokumentujúce cestu za svalnatým telom. Jej prístup je však iný. Do fitness centra nechodí v klasickom športovom oblečení, ale namiesto obyčajných legín a trička radšej volí kombinézy s leopardím vzorom, výraznou farbou alebo nezvyčaným materiálom. Viackrát sa tam dokonca zjavila už aj v šatách a topánkach s podpätkami.

Okrem oblečenia, ktoré je vhodné skôr na piatkový večer do mesta než do posilovne, púta pozornosť aj svojimi účesmi a vrstvou výrazného mejkapu. Tvrdí, že táto kombinácia ju motivuje k lepším športovým výkonom. Rosa za svoj výrazný vzhľad ale často čelí kritickým poznámkam. Na jednu z nich reagovala vo videu, ktoré už nazbieralo vyše 300-tisíc videní. "Chutné gym oblečenie, plný pôvab a tréning do zlyhania = najlepšie cvičenie na zadok," poznamenala Američanka, ktorá si za svoj názor získala veľa pozitívnych reakcií od fanúšikov.

"Absolútne noste čokoľvek, v čom sa cítite dobre," napísal jeden z nich. Ďalší si myslí, že ľudia len závidia. "Ľudia, ktorí to komentujú, sú presne tí, ktorí ani nechodia do posilňovne." "Vyzerajte dobre, robte dobre, cíťte sa dobre," pridal sa iný užívateľ.