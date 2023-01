Muž si v dome schovával tisíce eur, prišiel o ne! Na tomto mieste si nikdy neukrývajte peniaze

RÍM - Talian používal komín ako skrýšu na peniaze pred zlodejmi. V zime ich zvykol premiestňovať na iné miesto. Tento rok však na to pozabudol, dokým manželka nezapálila krb počas Vianoc. Odložených tam mal 20 000 eur. Nehoda však ešte môže mať dobrý koniec.

Schovávať peniaze v domácnosti má často svoje úskalia. Svoje o tom vie Istý Talian žijúci s manželkou v rímskej štvrti Monteverde, ktorý sa obával návštevy zlodejov. Preto počas leta používal komín ako úkryt pre štátne dlhopisy. Naposledy tam tam schoval 20 000 eur, ktoré pred zimou plánoval preložiť na iné miesto, no akosi na to popri všetkých povinnostiach súvisiacich s Vianocami zabudol. Spomenul si na to až vtedy, keď jeho manželka cez sviatky zapálila v krbe poleno, píše Daily Mail.

Pre noviny Il Messaggero povedal: "Keď som videl tie plamene, skoro som omdlel. Myslel som si, že to bude bezpečné miesto, kde zlodejom nikdy nenapadne peniaze hľadať. Moja žena nevedela, že som ich tam schoval." Vraj ale nie je všetko stratené. Muž kontaktoval svojho brata pracujúceho na pošte, ktorý mu povedal, že ak by si zistil sériové číslo dlhopisov, bolo by možné vydať mu ich znova.