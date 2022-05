Bývalý zlodej prezradil triky, ako odradiť vlamačov do domov a bytov: Jeden vás vyjde len na pár eur!

Neznámy muž, ktorý sa Redite priznal, že kedysi úspešne vykrádal domy, dáva teraz čitateľom rady, ako by si ich mali chrániť. Vždy sa vraj vyhýbal nehnuteľnostiam, ktoré mali na bráne tabuľku s nápisom "Pozor pes". Tie s veľkými psami ako nemecké ovčiaky alebo rotvajlery sú vraj najúčinnejšie. Výhoda pre majiteľa domu spočíva v tom, že ani nemusí mať psa, no takýmto nápisom vie dokonale zmiasť každého, kto by chcel nechcene vstúpiť do domu či na pozemok.

Niektorí užívatelia však paradoxne poukázali na zvyšujúce sa množstvo krádeží samotných psov, a preto by nechceli týmto spôsobom upozorňovať, že nejakého vlastnia. "Mám psa a nenainštaloval by som si takúto tabuľu, pretože mám pocit, že by niekomu povedala, aby išiel dnu a vzal mi ho," napísal jeden z nich. Ďalší užívateľ poznamenal, že má upozornenie "pozor na kameru" a myslí si, že funguje rovnako dobre ako tá so psom. Skúsenosti bývalých zlodejov využívajú aj obchodníci s bezpečnostnými prvkami. Spojila sa s nimi aj spoločnosť Safe.co.uk a požiadala ich o rady, ako si chrániť domov.

Kúpte si exteriérové svetlá

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako ochrániť svoj dom pred zlodejmi, je inštalácia vonkajších bezpečnostných svetiel so senzormi na pohyb. "Vždy som obišiel dom s veľkými vonkajšími bezpečnostnými svetlami," priznal jeden z oslovených vlamačov. "Ak je to možné, zapnite v noci všetky vonkajšie svetlá. Dom v tme by mohol prilákať zlodeja, keďže vyzerá tak, že v ňom nikto nie je alebo majiteľ spí. Akékoľvek tmavé alebo zatienené oblasti sú pre zlodeja ideálne a môže skúsiť nepozorovane sa priblížiť k domu. Bezpečnostné svetlá sú preto nevyhnutné," radí odborník.

Zaobstarajte si psa

Podľa nemenovaného majiteľa domu existuje len jeden dôvod, prečo sa ich domu nedotkli zlodeji, zatiaľ čo iné na ich ulici sa stali ich cieľom. Na plote majú totiž nápis "Pozor pes". Odborníci tvrdia, že práve toto by mohlo byť pre lupičov účinným odstrašujúcim prostriedkom, pretože je pravdepodobnejšie, že ich chytia, ak na nich šteká. "Mať psa je užitočné z dvoch dôvodov. Po prvé, zlodeji môžu mať tendenciu obísť nehnuteľnosť, ak uvidia nápis upozorňujúci na prítomnosť psa, pretože ohrozuje ich bezpečnosť a zvyšuje riziko dolapenia. Po druhé, štekajúci pes upozorní majiteľov, že sa niekto blíži k pozemku."

Buďte opatrní pri odchode

Zlodeji sa často zameriavajú na domy, ak si všimnú, že majitelia neboli nejaký čas doma. Jedna z obetí uviedla, že ich vykradli po tom, ako ich zlodeji pravdepodobne videli, ako sa balia na lyžovačku. Experti preto odporúčajú rýchlo vhodiť batožinu do auta alebo taxíka, aby číhajúci zlodeji mali čím menšiu šancu uvidieť, že opúšťate dom.

Požiadajte o pomoc suseda

Keď odchádzate na dlhší čas, je vždy dobré požiadať suseda alebo priateľa, aby vám občas skontroloval dom či byt. Zlodeji dokážu zistiť, či rodina odišla na dovolenku, a to napríklad vďaka plnej schránke alebo nepohnutými a prázdnymi nádobami na odpad. Ak idete preč na dlhšiu dobu, požiadajte osobu, ktorej dôverujete, aby odstránila všetky prvky z okolia vášho domu, ktoré by mohli pritiahnuť pozornosť zlodejov.

Pozor na recidivistov

Bývalý zlodej priblížil, že ak vám v minulosti vykradli dom, je pravdepodobné, že sa to stane znova. Vlamači sa podľa neho vracajú do tých istých nehnuteľností pomerne často. Robia to z viacerých dôvodov; je totiž takmer isté, že okradnutí ľudia si kúpili veci, ktoré im ukradli, a tie sú často kvalitnejšie ako tie predchádzajúce. "Keďže mali čas posúdiť celú nehnuteľnosť, poznajú jej dispozíciu. Ak sa k vám niekto vlámal, obstarajte si bezpečnostné prvky ako kamery, alarmy a zámky, aby sa to už neopakovalo," uviedol odborník.