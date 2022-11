Blondínka prezradila, aká podprsenka sa má nosiť pod biele tričká: Ženy, budete prekvapené!

LONDÝN - Ak máte vo svojom šatníku obľúbenú červenú podprsenku a zdráhate sa ju nosiť pod bielym tričkom, pretože sa bojíte, že vám ju bude presvitať, vaše obavy sú zbytočné. Influencerka Lydia Roseová totiž vo svojom videu zverejnenom na Instagrame zdokumentovala, ako to celé funguje.

Farebná podprsenka presvitajúca cez biele blúzky či tričká sa považuje za faux pas. Lydia Roseová známa na Instagrame ako fashioninflux však vo svojom videu zdokumentovala, že najlepšou voľbou pod biele tričko je v skutočnosti červená podprsenka. Na videu si najprv oblečie biele bavlnené tričko na červenú a potom na bielu podprsenku, pričom prvá možnosť sa jednoznačne javí ako lepšia.

V komentároch mnohí špekulovali, ako to celé funguje. "Červená zodpovedá odtieňu vašej pleti. Myslím si, že preto vyzerá lepšie, ako keď máte bielu podprsenku pod bielym tričkom," domnieva sa jedna z užívateliek. "Je to pravda. Teraz nosím červenú podprsenku pod bielou košeľou a nie je to vidieť," pochválila sa iná.

Niektoré ženy prispeli do diskusie tipy overené vlastnou skúsenosťou. Jedna uviedla, že nosí telovú farbu, lebo pod biele topy je najlepšia. Súhlasila s ňou aj nemenovaná odborníčka, ktorá uviedla: "Pracujem pre spoločnosť predávajúcu spodnú bielizeň a ak nechcete, aby vám presvitala podprsenka pod bielym oblečením, béžová je lepšia ako biela. Mne osobne je však jedno, či mi ju niekto vidí, ale mnohým ľuďom sa to nepáči."