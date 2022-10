Slovák (26) sa šiel v Kanade prejsť na pole: Narazil na... tohto tvora by tam naozaj nečakal

Príbeh Martina "33 dní s medveďmi" tento rok vyšiel v americkom časopise National Geographic či francúzskom magazíne GEO. Víťazné fotografie boli vystavené na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Fotografie divokej prírody sa prihovárajú malým deťom aj profesionálnym fotografom. "Mojím cieľom je inšpirovať čo najväčšie publikum a rozpovedať nielen náš príbeh, ale aj príbehy týchto krásnych zvierat. Chcem divákom umožniť, aby mohli ľadové medvede spoznať takpovediac zblízka, ale aj upriamiť pozornosť na potrebu ich ochrany," hovorí Martin.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Prestížne magazíny National Geographic a GEO nepublikovali jeho fotografie po prvýkrát. Vo fotografovaní divokej prírody si rodák z Bratislavy vybudoval silné meno. Minulý rok získal ocenenie Rising Star Porfolio Award na jednej z najprestížnejších súťaží fotografie divokej prírody Wildlife Photographer of the Year. Len začiatkom tohto mesiaca ocenili jeho talent na súťaži zameranej na fotografiu a video divokej prírody Siena Drone Awards v Taliansku. Jeho tvorbu si tiež všimli aj ďalšie svetovo uznávané médiá ako BBC Wildlife Magazine, Washington Post, Huff Post, či Canadian Geographic.

Svoju tvorbu bude vystavovať na domácej pôde po prvý krát v Galérii SPP. "Ide o dokumentárny projekt, ktorý zachytáva moje spolužitie s ľadovými medveďmi, s ktorými som dokopy strávil 33 dní počas leta roku 2020 a 2021. Súčasťou výstavy je aj dokumentárny film, ktorý divákom ukáže, ako naše fotografie vznikali, aké boli naše interakcie s týmito polárnymi šelmami v Hudsonovom zálive, jednoducho ako sme prežívali tieto veľmi unikátne chvíle," dodáva fotograf.

Greguš sa narodil v roku 1995, fotografovať začal ako osemročný po tom, čo sa s rodinou v roku 2004 presťahovali do Kanady. Fotoaparát sa stal jeho najbližším priateľom a spoločníkom v krásnej kanadskej prírode. Už ako 12-ročný získal špeciálnu cenu letiacej čajky "White on Blue". V súčasnosti žije vo Vancouveri, kde pôsobí ako odborný poradca, výskumník, kameraman a pilot dronu pre prírodovedné projekty pre Netflix a Disney. Zároveň spolupracuje so svojím otcom, tiež fotografom, Martinom Gregušom st., na knižných projektoch dokumentujúcich našu planétu z novej perspektívy.