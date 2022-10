Experti zverejnili zoznam potravín, ktoré by ste nikdy nemali dať svojmu psovi: Môžu ho zabiť!

Mnohí ľudia nedokážu odolať prosebnému pohľadu svojho domáceho miláčika, ktorý takto žiada aspoň o malú ochutnávku toho, čo konzumuje ich majiteľ. Všetci by sme však mali myslieť na to, že čo je vhodné pre ľudí, môže zvieratám spôsobiť vážne problémy. Zamestnanci zariadenia Battersea Dogs & Cats Home zostavili zoznam potravín, ktorým by sa mali psy úplne vyhýbať. "V prípade, že skonzumujú aj malé množstvá týchto vecí, môže to byť pre nich smrteľné. Ak k tomu dôjde, okamžite konajte a vezmite svojho psa k veterinárovi," upozorňujú.

Avokádo

Aj keď ho možno milujete, v skutočnosti je jedovaté. Rastliny avokáda obsahujú perzín, ktorý sa nachádza v listoch, plodoch a semene a u psov môže vyvolať zvracanie a hnačku.

Umelé sladidlo (Xylitol)

Mnohé z našich obľúbených sladkých pochúťok a šumivých nápojov sú obohatené o umelé sladidlo (xylitol), ktoré spôsobuje uvoľňovanie inzulínu v ľudskom tele. Pre človeka nie je nebezpečné, ale ak váš pes strávi takto sladený pokrm, môže u neho nastať hypoglykémia, ktorá je spojená so zlyhaním pečene a poruchami zrážanlivosti krvi. Ak už musíte dať psíkovi nejakú sladkosť, skontrolujte aj to, či neobsahuje napríklad arašidové maslo.

Kukuričný klas

Mnohé psy majú radi kukuricu, ktorá je pre nich stráviteľná. Nikdy by ste im však nemali dávať kukuričný klas. Psovi môže spôsobiť upchatie čreva a smrť.

Varené kosti

Surové a tepelne neupravené kosti sú pre psa skvelé na žuvanie, ale varené sa môžu ľahko rozštiepiť a spôsobiť mu zápchu alebo v najhoršom prípade perforovať črevo, čo môže mať smrteľné následky.

Čokoláda

Ide o ďalšie jedovaté jedlo pre psov. Čokoláda totiž obsahuje teobromín, ktorý je pre nich toxický a môže byť príčinou zlyhania obličiek. Jeho najvyšší obsah sa nachádza v horkej čokoláde, ktorej by sa mali psy obzvlášť vyhýbať.

Makadamové orechy

Sú jednou z top potravín, ktoré by ste svojmu štvornohému miláčikovi nemali dávať. Obsahujú toxín, ktorý môže ovplyvniť jeho svaly a nervový systém a spôsobiť slabosť, opuch končatín a dýchavičnosť.

Hrozno a hrozienka

Toto ovocie môže byť spúšťačom vážneho poškodenia pečene a zlyhania obličiek. Ak už chcete dať psíkovi sušienky či cereálie, vždy skontrolujte, či neobsahujú práve hrozno alebo hrozienka.

Alkohol

Aj malé dávky môžu mať na zdravie psa obrovský vplyv. Alkohol môže viesť k nevoľnosti, hnačke a v najhoršom prípade k poškodeniu centrálneho nervového systému.

Cibuľa, cesnak a pažítka

Každá forma tejto zeleniny, či už surová, varená, sušená alebo prášková, je pre psov obzvlášť toxická a môže zapríčiniť podráždenie gastrointestinálneho traktu a červených krviniek. Príznaky choroby nie sú vždy okamžite viditeľné a môžu sa objaviť až o niekoľko dní.