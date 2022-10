ANALÝZA K zrýchleniu inflácie prispievali v septembri opäť ceny potravín

Potraviny tak podľa neho tvorili viac ako 40 % medzimesačnej inflácie a takmer tretinu medziročnej. "Zdražovanie potravín má pritom plošný charakter a prechádza cez všetky kategórie potravín - dvojciferné dynamiky medziročného rastu si opäť pripísali všetky druhy potravín. Ani v septembri sme sa pritom nedočkali stabilizácie cien a silný cenový tlak ďalej pretrvával," priblížil.

Poznamenal, že k zrýchleniu inflácie v septembri opäť prispela aj tzv. dopytová inflácia. K zrýchleniu inflácie ani v septembri neprispievali ceny pohonných látok. Inflácia by podľa Koršňáka mala zotrvať na úrovni blízko 14 % až do konca tohto roka. Ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. "Na úrovni nad 10 % by sa pritom rast cien mal udržať aj v budúcom roku. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, budú ceny plynu, elektriny a tepla. Plné premietnutie trhových cien do cien pre domácností by v budúcom roku zrýchlilo infláciu až k úrovniam okolo 25 až 30 %," dodal Koršňák.

"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch sa bude inflácia držať nad hranicou 14 %, ale k prudkému zrýchleniu už tento rok nedôjde. Ceny potravín budú ešte v nasledujúcich mesiacoch rásť, a to z dôvodu rastúcich cien energií aj z dôvodu horšej úrody vo viacerých európskych krajinách, ktoré trápili suchá. Za celý tento rok očakávame priemernú infláciu na úrovni okolo 12 %. Ďalšiemu zrýchľovaniu inflácie však budeme čeliť od začiatku budúceho roka 2023, kedy sa do inflácie premietne zvýšenie regulovaných cien energií," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.

ŠÚ SR v piatok informoval, že medziročne hodnota inflácie dosiahla v septembri 2022 hodnotu 14,2 %, čo je najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri tohto roku medzimesačne vzrástli o 0,9 %.