Rodinná tragédia! Mama s deťmi sa otrávili, jedno z nich zomrelo: Toto sa mu stalo osudným

Podľa hovorcu Zdravotnej záchrannej služby (ZZS) Královohradeckého kraja Iva Nováka prípad oznámil v stredu večer na tiesňovú linku 155 príbuzný ženy a dvoch detí. "Na mieste sme zistili, že veľmi pravdepodobne došlo k otrave oxidom uhoľnatým. Všetky tri osoby mali poruchu vedomia. Poskytli sme im potrebnú liečbu, jej súčasťou bolo aj napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Dospelú ženu vo veku 41 rokov a jedno maloleté dieťa sme po príslušnej liečbe transportovali do Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. Jedno z detí, žiaľ, na mieste zomrelo," povedal dnes ČTK Novák.

Zasah všech složek IZS uzavřel na několik hodin silnici v obci Dvůr Králové nad Labem v Ulici Husova kde došlo k... Posted by Štěpán Laušman on Wednesday, March 8, 2023

Hasiči po príchode do bytu na Husovej ulici, kde sa trojica otrávila, namerali zvýšenú hodnotu oxidu uhoľnatého. "Išli sme tam na výzvu ZZS, bolo nám to ohlásené s podozrením na otravu oxidom uhoľnatým. Zapojili sme sa do poskytovania prvej pomoci trom osobám," povedala hovorkyňa krajských hasičov Martina Götzová.

Prípad je v štádiu vyšetrovania

Prípadom sa zaoberá polícia. "V stredu po 19:00 sme prijali oznámenie o náleze troch osôb v bezvedomí, išlo o jedného dospelého a dve deti. Je tam podozrenie na únik nebezpečných látok. Jedno dieťa zomrelo, " povedala dnes ČTK policajná hovorkyňa Iva Kormošová. Zástupcovia krajskej polície tiež povedali, že vzhľadom na vek zosnulej osoby sa teraz k veci nebudú bližšie vyjadrovať.

Každoročne je v Česku zaznamenaných niekoľko otráv oxidom uhoľnatým, ktorý je produktom nedokonalého spaľovania. Najčastejšou príčinou úniku v domácnostiach sú netesnosti plynových kotlov. Otrava však môže ľahko nastať aj vtedy, ak nie je v poriadku odvod spalín z topidla alebo je zanesený komín.