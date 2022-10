Máte doma psa? Vedci zistili, čo dokáže vycítiť z dychu svojho majiteľa

Objav by mohol pomôcť napríklad pri výcviku terapeutických psov. O novom objave píše spravodajský server BBC News. Autorom štúdie sa podarilo vycvičiť štyroch psov, ktorých do prieskumu prihlásili ich majitelia. Úlohou bolo dokázať rozoznať nádobu, kde bola vzorka potu alebo dychu odobratá vystresovanému človeku. Podarilo sa im to na viac ako 650 pokusoch z celkového počtu 700. Psíci za každé správne určenie dostali maškrtu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: pixabay.com

Vzorky svojho potu a dychu do výskumu poskytlo 36 dobrovoľníkov, ktorí museli vyriešiť náročný matematický problém a nahlásiť, do akej miery ich stresoval. Vedci z Kráľovskej univerzity v Belfaste dúfajú, že ich štúdia pomôže pri výcviku terapeutických psov. Výskum zverejnil odborný časopis Plos One.

Psy vnímajú svet prostredníctvom čuchu. Ich vysoko citlivé schopnosti detekcie pachov sa používajú na odhaľovanie drog, výbušnín či chorôb, vrátane niektorých druhov rakoviny, cukovky alebo covidu-19. "Mali sme množstvo dôkazov o tom, že psy dokážu zachytiť ľudské pachy, ktoré sú spojené s určitými zdravotnými stavmi alebo chorobami. Nemáme však mnoho dôkazov o tom, že dokážu vycítiť rozdiely v našom psychickom stave," uvádza vedúca autorka štúdie Clara Wilsonová.