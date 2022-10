V kúpeľni sa objavila škvrna pripomínajúca krv: Nikto nechápal, kde sa tam vzala! Neuveriteľné zistenie

V kúpeľni Lexy Chidesterovej sa v jedno ráno objavila obrovská červená škvrna. Mladú Kalifornčanku síce vydesila, ale jej vznik pripísala svojmu neporiadnemu bratovi. Ďalšie ráno však už taká pokojná nebola, pretože z kúpeľňovej skrinky vytekala červená tekutina a kvapkala po stenách, píše LADbible.

Lexy sa snažila zistiť príčinu a hovorila aj s inštalatérom. O všetkom sa vzápätí zmienila na Instagrame, kde jej „krvácajúca stena“ nazbierala viac ako 6,2 milióna pozretí. V TikTok videu sa zároveň Lexy pýta užívateľov, čo sa mohlo stať, keď jej kúpeľňa vyzerá ako z hororu. Príspevok tak zahltili komentáre a v niektorých užívatelia radia, aby byt opustila. „Nastal čas odísť,“ uviedol jeden z nich.

„Váš dom má menštruáciu,“ píše iný. Ďalší zo žartu napísal, že táto „kúpeľňa je pripravená na Halloween“ a niektorí sa domnievajú, že je lepšie zmiznúť, lebo „Satan prichádza.“ „Natočila som video, aby som zistila, čo to je a čo mám robiť, pretože som tomu nerozumela. Najprv som o tom veľmi nepremýšľala, ale keď sa to na druhý deň vrátilo a zdvojnásobilo svoju veľkosť, uvedomila som si, že to nie je iba niečo rozliatie,“ vysvetľuje Američanka.

„Po rozhovore s mojou rodinou a vylúčení všetkých možností som pochopila, že jediné miesto, ktoré nebolo bližšie preskúmané, bola samotná skrinka.“ V nasledujúcom videu Lexy vysvetlila, že keď upevnili skrinku do steny, v rohu boli „kúsky kovu.“ Práve z nich vytekala a záhadná tekutina zafarbená od hrdze. Podľa jej slov išlo o výsledok dlhoročnej kondenzácie, kedy sa hrdza skvapalní v studenom kove. Tento proces podporovala najmä skutočnosť, že v jej kúpeľni chýba ventilátor. „Stena zostala svetloružová, ale inak je v poriadku.“