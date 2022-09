FOTO Žena si nechala voperovať tretí prsník: Dôvod vás prekvapí! Je totiž úplne iný, ako by ste čakali

TAMPA - Žena s troma prsiami sa snaží presvedčiť svet o tom, že zaplatila viac ako 20-tisíc eur za operáciu len preto, aby vyzerala pre mužov neatraktívne. Údajne už viac nechce randiť a mužov môže odradiť práve jej tretí prsník. Trvalo veľmi dlho, kým našla lekára, ktorý by bol ochotný urobiť tento zákrok. Údajne tak porušil etický kódex.

21-ročná Jasmine Tridevilová (skutočným menom Alisha Hesslerová), údajne navštívila viac ako 50 lekárov, kým nakoniec našla toho, ktorý by bol ochotný prioperovať jej tretí prsník. „Bolo naozaj ťažké nájsť niekoho, kto by to robil, pretože operáciou porušil etický kódex,“ prezradila Tridevilová.

Lekár, ktorý so zákrokom súhlasil, Tridevilovú prinútil podpísať dohodu o mlčanlivosti, pretože sa bál, že sa dostane do problémov. Táto jedinečná operácia ju vyšla na neuveriteľných 20 000 dolárov (20 840 eur), píše DailyStar.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Jasmine Tridevil

Tridevilová z Tampy v USA povedala, že jej rodičia na tento bizarný zákrok reagovali nesúhlasne. „Moja mama vybehla z dverí a povedala, že sa so mnou nebude rozprávať. Ani mojej sestre nedovolí rozprávať sa so mnou. Môj otec z toho nie je šťastný. Trochu sa za mňa hanbí, ale prijal to,“ uviedla žena.

Tridevilová si musela dať implantovať bradavku a údajne si po operácii dala okolo nej vytetovať dvorec. Podľa jej slov to urobila len preto, aby sa stala neatraktívnou pre mužov. Randenie ju už nebaví. „Väčšina chlapov si myslí, že prsník navyše je divný,“ vysvetlila.

Niektoré zdroje začali obviňovať Tridevilová z klamstva a tvrdili, že v skutočnosti nemá tri prsia. Žena sa ale ubránila a vyvrátila akékoľvek spochybnenie. „Nie je falošný. Podstúpila som procedúru. Ak tomu ľudia neveria, je to ich vec,“ dodala. Nemecký novinár však pri použití tepelnej kamery napokon dokázal, že jej tretí prsník je v skutočnosti falošný.

Nato Tridevilová vysvetlila, že spočiatku si nebola predstavou troch prsníkov istá, preto začala nosiť protetiku. „Po takom dlhom nosení protetiky som začala zbožňovať myšlienku toho, že mám takúto postavu. Na mojom vzhľade sa mi zdá niečo veľmi príťažlivé a zvodné. Keď mám tretí prsník, dostávam oveľa viac mužskej pozornosti. Zdá sa, že priemernému mužovi to pripadá zaujímavé,“ dodala.