Žena svojimi fotkami šokuje svet: Pri pohľade na ne pochopíte aj vy! Ona svoju zvláštnosť však miluje

NEW YORK- Žena s dlhým a nezvyčajne úzkym trupom povedala, že svoj vzhľad miluje. Mnohí pochválili jej postavu a našli sa aj takí, ktorí by za takú postavu aj umreli. Prezradila, že i keď na záberoch môže pôsobiť ako vysoká žena, v skutočnosti je pomerne nízka. Napriek tomu sa miluje taká, aká je.

22-ročná žena menom Emmie z New Yorku sa stala populárnou po tom, čo predviedla svoju prirodzenú postavu v crop tope a miniatúrnych šortkách. Vo videu sa vlnila do rytmov piesne od Akona a predviedla svoje brušné svaly na prekvapujúcu dlhom a úzkom trupe, píše DailyStar.

Netrvalo dlho a diváci postrehli, že na ženinom trupe je niečo nezvyčajné. Jeden z komentujúcich ju nazval „nádhernou malou stonožkou“. „Zaujímavá postava,“ uviedol druhý. „Ach môj bože, máš najdlhší trup, aký som kedy videl!“ znie ďalší z komentárov. Emmie si tiež získala niekoľko fanúšikov, ktorí by za takú postavu doslova umreli.

Neskôr prezradila, že na videách síce môže vyzerať vysoká, no v skutočnosti meria 1,60 metra a jej vzhľad sa jej páči. „Som nízka, mám dlhý trup, všetci to poznáme, každý sa k tomu vyjadruje. Mám zo seba naozaj dobrý pocit. Mám tiež krátke nohy a krátku hlavu, ale tiež to milujem,“ povedala Emmie.

Dodala, že do posilňovne chodí päťkrát do týždňa. Počas hodiny alebo aspoň 30 minút si dáva poriadne do tela. Ako ale priznala, stále sa v tejto oblasti učí a považuje sa za začiatočníčku.