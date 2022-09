Manželom sa na účte omylom objavili milióny: Urobili najväčšiu chybu! Po radosti nasledovala trpká rana

Hui 'Leo' Gao dostal s partnerkou Karou Hurringovou od banky takmer 6 miliónov eur. Stalo sa to však omylom. Gao požiadal pôvodne o úver vo výške 60-tisíc eur, aby zachránil svoje podnikanie na čerapcej stanici v Rotorui. Prvé rozčarovanie prišlo po tom, ako mu banka Westpac úver schválila. Druhé a oveľa väčšie nasledovalo, keď si pozrel zostatok na účte. Gao sa stal milionárom, informuje The Mirror. Zamestnanec banky spravil totiž obrovskú chybu, keď k sume na schválenú pôžičku pridal niekoľko núl navyše.

Hui s partnerkou Karou však ani náhodou nechceli banku informovať o chybe. Práve naopak, začali si užívať život. Dvojica sa dala na útek a peniaze míňala v kasínach a päťhviezdičkových hoteloch. Bolo po nich vyhlásené tiež medzinárodné pátranie. Kým ich muži zákona stihli zadržať, minuli celkovo 4 milióny eur.

Desiatky účtov

O tejto dvojici bol dokonca natočený aj film "Runway Millionaires" podľa rozprávania Kari Hurringovej. Spomína si, ako jej partner začal oslavovať, keď si už po niekoľkýkrát skontroloval zostatok účte. V prvej chvíli tomu samozrejme nechcel uveriť. "Gao bol vo vytŕžení. Vyskočil na posteľ a začal kričať, že sme bohatí. Na druhý deň sme si pochutnali na skvelom jedle. Hui si doprial fľašu kvalitného alkoholu," opisuje Kare prvé momenty, ktoré jej utkveli v pamäti.

Potom sa dali na útek. Zobrali so sebou aj dcéru Leenu a všetko ostatné nechali tak. V Aucklande sa snažil Gao sumu rozdeliť do viacerých bánk. Celkovo sa mu údajne podarilo spraviť 39 prevodov na 23 bankových účtov. Po odlete do Číny sa dal pár na hazard. Na jednom z účtov pod menom Gaovho otca v Macau, bolo uložených viac ako milión eur.

Život ako v rozprávke

O páre na úteku sa čoskoro dozvedel celý svet, keďže na nich vydal zatykač aj Interpol. Mnohí ľudia ich však podporovali. Na Facebooku dokonca vznikla stránka "We Support Leo Gao and his 10 Million Dollars – Run Leo Run." Napriek policajnému pátraniu manželia pokračovali v míňaní peňazí. Kara dokonca odletela so svojou sestrou Arohou do Hongkongu, kde si užili veľkú nákupnú horúčku.

Aroha sa neskôr vyjadrila, že nevedela ako sa jej sestra dostala k takému veľkému množstvu peňazí, pokým nevidela, že je na ňu aj s manželom vydaný medzinárodný zatykač. "Zľakla som sa. Povedala mi, že tie peniaze boli vložené na Leov účet omylom," ozrejmila.

Odsúdenie

Po tom, čo im úrady zablokovali všetky zahraničné účty, život páru sa rapídne zhoršil. Po 20 mesiacoch na úteku, sa Hurringová napokon vrátila na Nový Zéland a prihlásila sa na polícii. Jej partnera však zatknúť nemohli, pretože ten ostal v Číne, ktorá nemá s Novým Zélandom dohodu o vydávaní osôb. Čoskoro však urobil chybu a odcestoval do Hongkongu, kde už platia ioné pravidlá. Odtiaľ sa Gao vrátil na Nový Zéland a priznal sa ku krádeži.

Vo väzení si odsedel 16 mesiacov a v roku 2013 bol prepustený na slobodu. Hurringová, ktorá pomáhala na čerpacej stanici zadarmo, však trvala na svojej nevine a tvrdila, že Gao jej povedal, že vyhral v lotérii a nevedel nič o chybe banky. Napriek tomu ju obvinili z 25 krádeží, troch pokusov o nečestné použitie úradného dokumentu a dvoch prípadov prania špinavých peňazí. Bola odsúdená na deväť mesiacov domáceho väzenia a poškodenej banke musela vrátiť 6 840 eur.